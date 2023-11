Rémisztő jóslatokat tett Baba Vanga 2024-re

Az 1996-ban elhunyt Baba Vanga talán a második legismertebb médium Nostradamus után. A vak bolgár látnok több jövendölést is tett halála előtt, amelyeknek nagy része meg is valósult. A nő előre látta a szeptember 11-i tragédiát is, nemrég pedig a 2023-as jóslatának egy fontos jövendölése bizonyosodott be. Baba Vanga ugyanis az idei évre jósolta a "nagy muszlim háború" kitörését, és mondanunk sem kell, jelenleg is zajlik egy súlyos ezrek halálával járó vallási és etnikum alapú háború a Közel-Keleten. Ilyen előélet után ijesztő lehet, hogy Baba Vanga milyen dolgokat látott a 2024-es évben előre.

Baba Vanga előre látta szeptember 11-ét, és az Izrael-Hamász konfliktust is /Fotó: bors

1. Merényletkísérlet Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen

2. Növekedni fog a terrortámadások száma Európában

Baba kiadott egy jóslatot a pusztító fegyverekkel kapcsolatban. Azt állítja, hogy jövőre egy "nagy ország" biológiai fegyverteszteket vagy támadásokat hajt végre. Azt is megjósolta, hogy terroristák támadást hajtanak végre Európában.

3. Újabb gazdasági válság

Baba azt mondta, hogy jövőre hatalmas gazdasági válság lesz, amely hatással lesz a világgazdaságra. Számos hozzájáruló tényezőt emelt ki, például az adósságszint növekedését, a további geopolitikai feszültségeket és a gazdasági hatalom nyugatról keletre tolódását.

4. Nagy méretű éghajlati problémák

5. Hétköznapivá válnak a kibertámadások világszinten

6. 2024-ben két fontos betegség gyógyítása terén fognak a kutatók áttörést elérni, ez az Alzhimer-kór és a rákkutatás

7. Nagy felfedezések kezdődnek meg a kvantumfizika területén

Bár szó szerint Baba Vanga nem így fogalmazott, a jövendölésének fordításaival és értelmezéseivel foglalkozó szakemberek az Asztrofaménál így foglalták össze a bolgár látnok gondolatait 2024-ről.