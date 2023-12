Emlékszel még Bélára, mindenki kedvenc magyar sztárkutyájára? Megható összefogás az emlékéért

Filmbe illő történet Béla kutyáé, aki egy utcára tett ebből vált egy olyan kedvencé, akinek egy városnyi ember volt a gazdája. Bár 1999-ben Béla elpusztult, legendája, történetei és az őt körülvevő miliő máig nem veszett el a halászléről is ismert településen, sőt úgy tűnik végre megvalósulhat sokak álma és szobrot kaphat végre a korábbi városi eb.

Városi kutya

Talán nincs is olyan ember, aki ne ismerné Béla kutyát Baján, legyen szó az idősebbekről, vagy a fiatalokról. A néhai magyar vizsla másodmagával, kirakott ebként kezdte a városi történetét 1985-ben, ám gyorsan magára maradt és annak ellenére, hogy többek is a gazdáivá szerettek volna válni, ő mégis igazi utcakutya maradt. Azonban vélhetően ezt ő sosem bánta, hiszen barátkozó természete miatt gyorsan gondoskodókra talált. Többek között egy bajai fodrászatból kapott gyakran ételt, de a III. Béla gimnázium és az Eötves József Főiskola diákjai is ellátták minden földi jóval. A középiskolában még a gólyák feladatainak is a részévé vált, akiknek többször feladatként meg kellett keresniük a négylábút. Ráadásul a nevét is egy gimnáziumi tanártól kapta. Gyakorta megfordult a helyi postán is.

Béla legendája eggyé vált Bajával Fotó: olvasói

A halál torkában

A bajaiak először 1994-ben fogtak össze Béláért, ugyanis el akarták altatni a kutyust, aki szokás szerint a postán pihent, amikor egy gyerek megrángatta a hatalmas velős csontokról álmodó eb fülét, aki reflexből odakapott. Bélát a hosszú útra akarták küldeni, de a város összefogott érte, bonyolult hivatali papírozások után sikerült bizonyítani oltási igazolásokkal és a bajai állatorvosokkal, hogy a kutya nem veszélyes, és nem az állat volt a harapás okozója. Végül a főállatorvos jóváhagyásával Béla megmenekült az altatástól. A korábban indult összefogás 1995 decemberében csúcsosodott ki, amikor Béla hivatalosan is a város kutyája lett, ráadásul nyakörvére egy réztáblát került: Béla, Baja város kutyája felirattal.

Végül Béla életének az életformája vetett véget, amikor 1999 júniusában elgázolta el egy autó. A városi eb halála után többször is felröppent az ötlet, hogy szobron kapjon az állat. A tervek el is készültek és az emlékmű helyét is kijelölték már, ám 300 ezer forint még hiányzik a végső összeghez, ebben kérnek segítséget a bajaiak. Ha támogatnád az emlékmű létrejöttét, ide kattintva tudod megtenni.