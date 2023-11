Mindenszentek, halottak napja, Nemzeti Gyász Napja - változik a közlekedés, a temetők és a boltok nyitvatartása

Ma van Mindenszentek, holnap halottak napja, szombaton pedig a Nemzeti Gyász Napja. Tart még az iskolai őszi szünet is, így nem a megszokott kerékvágásban éljük az életünket. Másképp közlekednek a villamosok, buszok, másként vannak nyitva a boltok és a temetők. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Ma és holnap nagy forgalomra lehet számítani a temetőkben. Fotó: Lang Róbert

Így közlekednek a fővárosi járatok

November 1-jén szerdán ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrendet kell figyelni a táblákon, másodikán és harmadikán pedig az iskolaszünet idején érvényes menetrend szerint közlekednek a BKK járatai. A temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül a közlekedési társaság, illetve rendkívüli járatokat is indítanak majd. Az utazás megtervezéséhez az ünnepi időszakban is célszerű a BudapestGO alkalmazást használni.

Az alábbi budapesti temetőkbe a következőképpen juthatunk el a legegyszerűbben tömegközlekedéssel:

Új köztemető: a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamossal lehet ide eljutni, továbbá november 1-jén a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között közlekedő 28B villamossal, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokkal, valamint november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbusszal. A temető elérhető továbbá a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől is a 95-ös és 195-ös autóbusszal.

Így tartanak nyitva a fővárosi temetők

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója által működtetett temetők a Mindenszentek, halottak napja időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatóak:

október 31.: 07:00 – 20:00 óráig

november 1. – november 2.: 07:30 – 20:00 óráig

November 3-tól ismét a szokásos nyitvatartási rend lesz érvényben: 7:30 – 17:00 óráig.

Közös megemlékezéseken is részt lehet venni

A Farkasréti temető ravatalozóját és az Óbudai temető bejáratánál található kápolnát az alkalomhoz illő, kegyeletteljes motívumokkal, fényfestéssel világítják meg ezekben a napokban, valamint közös mécsesgyújtást is szerveznek például november 1-jén 16.00 órától az Óbudai temetőben. Emellett idén is műsorral egybekötött közös kegyeleti megemlékezést tartanak a következő temetőkben, az alábbi időpontokban:

október 31-én 17:00 órai kezdéssel az Új Köztemető szóró parcellájánál,

november 1-jén 17:00 órai kezdéssel a Farkasréti temetőben, a ravatalozó előtti téren.

Tilos lesz kocsival behajtani a temetőkbe

A kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében október 31-től november 2-ig a korábbi évekhez hasonlóan a temetőkbe autóval tilos behajtani. Kivétel ez alól az Új Köztemető, ahova a temetői forgalom és telítettség függvényében október 31., 07:00 órától november 2., 20:00 óráig díjmentesen lehet gépjárművel behajtani. Az Uniós országokban érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek időkorlátozás nélkül hajthatnak be az összes BTI fenntartású temetőbe.

Érdemes esőkabáttal indulni szerdán

November 1-én szerdán, Mindenszentek napján a hidegfront elvonul ugyan, mégsem lesz olyan kellemesen meleg időnk, mint a hét elején. A reggeli órákban 9-12, a délelőtt folyamán 12-16, délután 14-17, kora este pedig 10-12 Celsius-fokra kell számítani – írja a Köpönyeg. Jellemzően napos, csupán a délután folyamán fátyolfelhős idő várható. Szélre azonban egész nap számíthatunk. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor, de napközben nem lesz jelentős csapadék. Érdemes esőkabátot vinni, hiszen a temetőkben sokan lesznek, illetve egész nap fúj majd a szél, ami miatt nem biztos, hogy az esernyő a legjobb választás, amikor megemlékezel szeretteidről.

November 2-án csütörtökön, Halottak napján napos és kevésbé napos időszakok váltják majd egymást. Az enyhén felhős időszakokban sem várható jelentős csapadék, szél azonban továbbra is várható. A hajnali pára- és ködfoltok után reggel 9-11, délelőtt 10-14, délután 14-17, kora este 13-15 Celsius-fok várható. A nappali minimum 3, a nappali maximum pedig 19 Celsius-fok körül alakulhat. Érdemes rétegesen öltözködnöd.

A legtöbb üzlet november 1-jén zárva tart

November 1-je, azaz mindenszentek munkaszüneti nap. November elseje 2023-ban szerdára esik, így a hét közepén szinte az összes bevásárlóközpont és üzlet zárva tart majd. A mindenszentekkel ellentétben, a közvetlenül utána következő halottak napja már nem munkaszüneti nap, ezért november 2-án a boltok a megszokott nyitvatartás mellett várják a vásárlókat. Hétvégén ugyancsak a megszokottak szerint tartanak nyitva az üzletek.

A nyitvatartás azonban üzletenként eltérhet, ezért nézzük meg még az ünnep előtt, hogy a mi boltunk nyitva lesz-e. A diszkontok, hiper- és szupermarketek, tehát az Aldi, a Lidl, a Penny, a Tesco, a Spar és a Metro jellemzően zárva lesznek november 1-jén, de egy-két hely még mindenszentekkor is várhatja a vevőket. A benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak nem zárnak be, illetve kisebb üzletek, virágboltok is nyitva lehetnek.