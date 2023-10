Megkérdeztük a budapestieket: hazavinnék-e halottaik hamvait? Meglepő válaszokat kaptunk!

Halottak napja közeledtével a temetkezési szervezetek új kampányt indítottak annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem jó dolog az élők és holtak világának keverése, valamint fontos megadni a végtisztességet. Az elmúlt években ugyanis az urnás temetkezések száma mellett növekszik azon hozzátartozók száma is, akik az elhunyt szeretteik hamvait otthon tartják, érzelmi vagy anyagi okokból. Megkérdeztük a budapestieket, hogy nekik mi a véleményük erről a jelenségről?

A végtisztesség fontos része a gyász feldolgozásának Fotó: Pixabay

Az emberek többsége nem tartaná otthon halottait

A legtöbben tartanak attól, hogy halottaikat otthonukban tárolják, persze mindenki más okból. Rózsika azt mesélte, ő úgy érezné, hogy figyelik.

Már bocsánat, ne álljon ott nekem a polcon, ne érezze úgy az ember, hogy figyel.

Lajos a temetkezéssel a végtisztesség megadásának fontosságát hangsúlyozta

Azért nem tartom így helyesnek, mert akkor a család nem tud összejönni, mondjuk elbúcsúzni, csak a szűkebb család. Meg aztán hol, a szekrény tetején? Furcsának találnám otthon. Olyan esetleg lehet, aki szegény, és nem tudja eltemetni, az inkább hazaviszi.

Volt, akit egyenesen kirázott még a gondolata is annak, hogy egy halottal lakjon egy lakásban. ,,Így is félek a halottól, hát még hogy hazavigyem. Nem!” – mondta megkérdezésünkre Rózsi. Judit szerint pedig nagyon nem segít a gyász feldolgozásában és az elszakadásban sem a halott urnájának állandó látványa. „De nem értek egyet vele, én nem szeretnék egy urnával együtt lakni. Az szörnyű! (…) Mikor az ember kimegy a temetőbe, az is rossz, hátha még egyfolytában látja ott.” Volt, aki a hamvak elszórásában látta a megoldást a magas temetési költségek elkerülésére.

Most én annyit kértem a gyermekeimtől, ha én meghalok, akkor engem szórjatok el. Egyet amit nem csinálhattok belőlem – homokórát, mert akkor visszajövök és lesz annyi

– viccelődött Pál.

Albérlők rémültek halálra a házban tartott urnáktól

A témára egy nemrég történt eset is ráirányította a figyelmet, amit a Bors írt meg először. Egy baranyai faluban egy családi ház albérlői hátborzongató felfedezésre tettek szert, amikor egy régi szekrény mögött egy rejtett temetőt találtak. A fiatal házaspár és gyermekeik hátborzongva szembesültek a látvánnyal, ami mély rémületet váltott ki belőlük. Ijedtükben még a házból is kifutottak.

Több halott is nyugodott a szekrény mögött Fotó: Olvasói