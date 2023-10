Próbababának álcázta magát egy férfi, hogy zárás után kirabolhassa a bevásárlóközpontot

Egy tolvaj rengeteg módszert alkalmazhat, hogy betörjön valahová, és kirabolhassa az adott helyet. Egy 22 éves varsói férfi nem másolt kulccsal, egy ajtó felfeszegetésével, vagy bármi hasonlóval próbálkozott, hogy éjszaka bejusson az egyik helyi bevásárlóközpontba, hanem valami jóval zseniálisabbat talált ki – legalábbis ő biztosan ezt hitte.

A meg nem nevezett elkövető egy szatyorral a kezében próbababának álcázta magát a plázában, és beállt az egyik kirakat elé. Meglepő módon sikerült ezzel kijátszania ezzel a rendszert, hiszen így bent tudott maradni addig, amíg kiürült a bevásárlóközpont és bezártak a boltok – számára csak ekkor kezdődött az igazi "móka", bár azt nem lehet tudni, hogy meddig állt ott mozdulatlanul, és miért nem vette őt észre senki.

Nem sokáig örülhetett a tolvaj

A férfi kirabolta az ékszeres standot, a ruhaboltot, pár kasszából is elvitte a pénzt, ráadásul kétszer még evett is az éttermi részen. De nem sokkal később a biztonsági őr meglátta őt, és értesítette a rendőrséget. Az elkövetőt sikerült elkapni, és állítólag akár 10 évet is kaphat ezért a bűncselekményért, szóval nem annyira érte meg a kis "akció".