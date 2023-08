Hiába a tiltás, még mindig rengetegen dohányoznak a megállókban – Videó!

Hiába tiltották be a megállók körzetében a dohányzást, ennek ellenére még mindig rengetegen gyújtanak rá. Van, aki fél a büntetéstől, mégis rágyújt, de van olyan dohányos is, aki szerint teljesen normális, hogy kitiltották a dohányzást a budapesti tömegközlekedési eszközök megállóiból.

Sokan fittyet hánynak a szabályokra még mindig Fotó: Vaskó Tamás

Még mindig rengetegen dohányoznak Budapest megállóiban, holott a szabálysértés miatt akár több tíz ezer forintos bírságra is számíthatnak a bagósok. ​A Fővárosi Közgyűlés még 2010-ben szavazta meg Tarlós István azon javaslatát, amely megtiltotta az aluljárók és játszóterek után a budapesti tömegközlekedési megállókban is a dohányzást, majd ezt követően 2011-ben egy törvény is született erről, amely már az egész országban érvényes. A rendelet értelmében tilos a dohányzás az autóbusz, a trolibusz, a villamos, a fogaskerekű vasút, a sikló, a libegő és a HÉV megállóiban is. Azokon a megállóhelyeken, ahol egyértelműen körülhatárolható a megálló területe, például, ahol peront alakítottak ki vagy korláttal körbekerítették a megállót, ott ezen a területen tilos dohányozni. Ilyenek például a Nagykörúton a villamosmegállók vagy a HÉV-megállók városszerte. A tilalom a megállóhelyek és a végállomások utasváróira is kiterjed.

Bár a törvény világosan fogalmaz, sok helyen semmivel nem jobb a helyzet, ugyanúgy dohányoznak mindenfelé az aluljárókban és a megállókban. Állandóan csikkeket látni a megállókban, ami azt jelzi, folyamatosan cigiznek a bagósok. A dohányzási tilalom megszegése miatt mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a szabályszegők. A tilalom megszegését a közterület-felügyelő akár már 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is szankcionálhatja.