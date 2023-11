Kitört a "Last of Us" zombiapokalipszistől való félelem: gomba fertőzött meg egy embert

Félő, hogy a Last of Us-szerű zombigomba terjed, miután egy meg nem nevezett személynél a világon először diagnosztizálták a fertőzést.

Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Az ezüstlevél betegség a rózsabokrok számára jelentett problémát, nem az emberi fajnak – egészen mostanáig. A jelek szerint egy 61 éves indiai mikológus (a mikológia a gombatan) kapta el a betegséget. A férfinél köhögés és rekedt hang jelentkezett a fertőzés után.

A férfi folyton fáradtnak érezte magát és nyelési nehézségekre is panaszkodott. Ezért kereste fel az orvost, aki CT vizsgálatot is végzett. A vizsgálat gennyes tályogot mutatott ki a légcső mellett. Az akkor elvégzett laborvizsgálatok nem találtak aggodalomra utaló jeleket, de a későbbi vizsgálatok és a gombák kimutatására használt speciális festési technika azt találta, hogy gyökérszerű szálak okoznak gondot.

Mivel eddig mindössze néhány száz gombás betegségtípust találtak az emberekben, aggodalomra adott okot a hifák megjelenése a férfi torkában – közölte a sciencealert . A szokásos fertőzések, mint a ótvar és a lábgomba irritációt okoznak, de keveset tudunk az ezüstlevél-betegség emberre gyakorolt ​​​​hatásával kapcsolatban.

A Last of Us videójáték, majd az abból készült sorozat alapja is egy gombák által terjesztett kórság, amely miatt az emberek zombivá válnak.