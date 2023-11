„Kincső álma, hogy egyszer önállóan járhasson” – összegyűlt a pénz a 10 éves kislány különleges műtétjére

Kincső koraszülöttként jött világra. Először nem is tudták, hogy bármilyen problémája lenne, azt hitték, csak le van maradva kicsit a többiekhez képest, így csak később derült ki, hogy mi a baja: centrális parózis, azaz központi idegrendszeri bénultság. Az agyban van valamiféle elváltozás, amely miatt az izmai helytelen irányítást kapnak, ezért állandóan feszülnek, ami a legnagyobb problémát a járásban okozza. Most azonban egy különleges kezelésnek köszönhetően alapjaiban változhat meg a kislány élete. A műtétre és az azt követő terápiára adományokból gyűlt össze a pénz.

Kincső koraszülöttként jött világra, emiatt alakulhatott ki a betegsége – Fotó: Braunitzerné Beliczai Tamara

Ezt a mértékű segítséget álmomban sem tudtam volna elképzelni

– mondta Kincső édesanyja, Katalin.

A műtétet egy erre szakosodott híres orvos, dr. Igor Nazarov végzi Barcelonában. A beavatkozás lényege, hogy bemetszik a hártyaszerű képződményeket, amelyek gátolják Kincső izmainak a rugalmasságát. A műtét azonban semmit nem ér terápiás kezelés nélkül, ezért az a legfontosabb, hogy az közvetlen utána elkezdődjön. A januári beavatkozásra és az alap terápiára már összegyűlt a pénz, azonban az adománygyűjtés nem áll le, a második évre is folytatják a beérkező összegek fogadását.

„Nem is volt tervben, de mivel hamar összegyűlt az addigi pénz, ezen felbuzdulva folytattuk” – fejtette ki az édesanya, aki azt is elmesélte nekünk, hogy gyermeke egy nagyon nyitott, nagyon okos, érdeklődő kislány. Imád lovagolni, és a hegedülésbe is beleszeretett. Szereti a természetfilmeket, az állatokat és a növényeket. Minden érdekli, sokat olvas, kíváncsi mindenre, mint egy „szivacs”, szívja magába az információt mindenről. Nagyon szeret alkotni, festeni, szereti a kézműves dolgokat. Mindezek ellenére vannak nehezebb napok, pillanatok.

Kincsőnek nincsen igazi gyerekkora

– mondta elcsukló hangon Katalin, aki hozzátette, szerinte róla nem lehet elérzékenyülés nélkül beszélni, mert „tényleg egy csoda”, nagyon sokat segít nekik, hogy mindig mosolyog és pozitív a hozzáállása.

Kincső imád új dolgokat tanulni – Fotó: Braunitzerné Beliczai Tamara

Ide kattintva Te is tudsz Kincsőnek segíteni.

Emellett vannak események, ahol szintén lehet támogatni a kislány gyógyulását. Korábban például a Lázár Bence emlékgálán ő végezhette el a kezdőrúgást. Katalin azt is megosztotta a Metropollal, hogy az esemény előtt egy perccel Kincső közölte, hogy ő akkor bemegy egyedül a pályára. Legközelebb pedig Kincső kedvenc bandája, a Bordó Sárkány is koncertet ad tiszteletére december 16-án Kecskeméten. Ez nagyon sokat jelent, mivel miattuk szereti ennyire a hegedűt a kislány.