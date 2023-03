„A műtéttel egy új esélyt kapna a kislányunk” – A négyvégtagi bénulásban szenvedő Evelinnek gyűjtenek

Minden szülő számára örömteli, ám egyben stresszes a várandósság időszaka. A friss szülők izgalommal várják a vizsgálatok eredményét, ami sajnos nem mindig örömteli, ugyanis nemcsak a kisbabánál, de a kismamánál is felmerülhetnek egészségügyi problémák. Pont így járt Klaudia és párja is, amikor a várandósság huszadik hetében az édesanya hasi mióma miatti műtéten esett át. A beavatkozáskor kérdéses volt az is, hogy a baba egyáltalán túléli-e azt, de a kis Evelin élni akart és gyönyörű babaként meg is született.

Evelin egy igazi mosolygós, vidám kis szeretetgombóc – Fotó: Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány

Négyvégtagi bénulással diagnosztizálták a kis Evelint

Úgynevezett programozott császárral jött a világra a kislány, aki a problémás terhesség után egészségesnek látszott. Ám nem telt el sok idő, amikor az anyukája látta, hogy valami nincs rendben a gyermekével, mert a kisbaba feszített és alig akart enni.

Amikor láttam a tüneteket, még nem gondoltam, hogy nagy baj van. Az orvos azt mondta, hogy refluxa van a babánknak, ám később kiderült, hogy komolyabb dolog áll a háttérben. Elkezdtünk kórházról kórházra járni, végül a Bethesdában kiderült, hogy neurológiai a gond, és agyvérzése volt Evelinnek, valószínűleg még a méhen belül

– emlékezett vissza az édesanya, aki a Borsnak nyilatkozva azt is elmondta, hogy a kislány körülbelül 8 hónapos volt, amikor megkapták a diagnózist: Evelinnek cerebrál parézise, azaz négyvégtagi bénulása van. Emiatt a kislány izmai letapadtak, és feszesség lépett fel nála. Bár Evelin már 2 és fél éves, továbbra sem tud ülni, járni, rágni, valamint az elalvás is gondot jelent neki.

Ahogy megtudtuk a diagnózist, egy kezdeti sokk ért minket. A férjemmel napokig nem tértünk magunkhoz

– osztotta meg az édesanya, aki bevallása szerint ekkor játszotta le fejben, hogy a sokkon túllépve mindent meg kell tenniük gyermekük boldogulásáért.

„Babakocsiba is nehezen ültethető be”

A gyermek szülei megteszik a tőlük telhetőt és még azt is túlteljesítik, hogy Evelin a lehető legjobb állapotba kerüljön.

„Egy csoportban hallottam róla, hogy több, hasonló betegségben szenvedő gyerkőcnek segít a Nazarov műtét, amit Barcelonában végez a világhírű Igor Nazarov doktor. A doktor úr megvizsgálta Evelint is és egyértelműen a műtétet javasolta” – mondta Klaudia, aki kiemelte, hogy ez a műtét segítene Evelinnek, hogy apró bőr alatti bemetszésekkel felszabadítsák a feszességet és újabb mozgásformák váljanak lehetővé a kislány számára.

Ha el tudnék menni vele egy jó sétára, már az is fejlődés lenne számunkra, hiszen most annyira feszít, hogy babakocsiba is nehezen ültethető be

– fejtette ki elképzelését az anyuka és elmondta, hogy természetesen a lehető legtöbb javulásban reménykedik a műtét után, de ki ne tenne így ebben a helyzetben.

„Igor Nazarov doktort nagyon sokan dicsérik. Bízunk benne, hogy megkönnyíti Evelin életét meg a miénket is. A műtéttel a kislányunk kapna egy esélyt arra, hogy egy új mozgásformát elsajátíthasson, hiszen az izmai végre engednék számára” – mondta Klaudia.

Az orvosi beavatkozás azonban komoly anyagi költségekkel jár, amit a család nem tud előteremteni. A műtéthez 5 napos kinntartózkodásra van szükség, valamint utána intenzív rehabilitációra. Ehhez összesen 4 millió forintra lenne szüksége a családnak, ezért most gyűjtést szerveznek kislányuk műtétjére az Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítványon keresztül. A pénzt legkésőbb szeptember elejéig kellene a családnak összegyűjtenie, hogy abban a hónapban már megműthessék a kislányt.

Evelint hathetente egy hétre fejlesztőházba viszik a szülei – Fotó: Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány

Egy mosoly mindenek felett

Evelin mosolygós, vidám, figyelmes kislány. Ahogy édesanyja mondta: egy kis szeretetgombóc. A fejlesztők is nagyon szeretnek vele dolgozni, hiszen együttműködő. Imád játszani, főleg labdázni. A kislány fejlesztéséért Klaudiáék egész családja összefogott, és a barátok, ismerősök is támogatják, biztatják a fiatal párt.

„A nagyszülők és a testvéreink is nagyon sokat segítenek nekünk, de főként egymásban kell tartanunk a lelket, hiszen ezt senki nem tudja igazán átérezni, csak az, aki benne van. A gyűjtésben is számíthatunk az ismerősökre, illetve a környék is megmozdult, hogy bemutassák a történetünket és biztassa az embereket a támogatásunkra” – árulta el az édesanya.

Bízunk benne, hogy meglesz a műtét ára és utána a rehabilitáció is sikeres lesz. Ez a 4 millió forint mindenre elég lenne. Pozitív vagyok és érzem, hogy meglesz. Sikerülni fog, mert ennek sikerülnie kell

– emelte ki bizakodóan Evelin édesanyja. A család minden pénzbeli adománynak örül, amivel közelebb kerülhetnek a műtéthez és elérhetik a céljukat, ami nem más, mint egy jobb életminőség megteremtése kislányuk számára.