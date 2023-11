140 éves platánfák miatt terelik a forgalmat Budapesten – Galéria!

A platánfák a 17. század óta kedvelt díszfák, sorfák. Jellemzőjük, hogy jól tolerálják a városi levegőt és a fagyokat is. Lombkoronájuk viszonylag sok fényt enged át. Magyarországon több védettséget élvező platánsor is található: a Vásárosnaményből Vitka felé vezető úton, Alcsútdoboz határában az Etyek felé vezető úton, Sásdon, Kiskunfélegyházán stb. Előfordulnak védett egyedek is, mint a 2013-ban Európában az Év Fájává is választott közönséges platán Egerben. Londonban ez a fafajta a leggyakrabban ültetett utcai fa.