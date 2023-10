Tesi órán állt meg a szíve Dávidnak, újra kell tanulnia írni, olvasni és számolni

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, egy ország aggódott a lassan 15 éves Dávidért, aki súlyos agykárosodást szenvedett egy májusi baleset után, amikor szíve váratlanul megállt salgótarjáni iskolájának udvarán. A fiatalt mentőhelikopter szállította kórházba Budapestre, ahol hónapokat töltött. Az orvosok nem voltak túl bizakodóak a fiú állapotát illetően, ugyanis oxigénhiányt és visszafordíthatatlan agykárosodást állapítottak meg nála. Akkor azt jósolták, hogy Dávid élete végéig ágyhoz lesz kötve, de az édesanyja hitt a csodában, amit a rengeteg ima és fejlesztés meg is hozott. A fiú nem maradt ágyban fekvő beteg, sőt, a kórházból is kikerült, illetve próbálja behozni az iskolai lemaradást és nemrég egy salgótarjáni focimeccs kezdőrúgását is ő végezhette el.

Dávid rácáfolt az orvosokra és bizonyította erejét Fotó: Olvasói fotó

Dávid álma, hogy egyszer focista lehessen

A lassan 15 éves fiú betegsége miatt otthon tanul, magántanárok segítségével, illetve rendszeresen jár terápiákra és gyógytornára is. Alapvetően szeret otthon lenni, filmezni és néha napján a barátaival is kimozdul. A napokban különleges élményben lehetett része Dávidnak: ő végezhette el a kezdőrúgást az egyik STC focimeccsen, Salgótarjánban.

Dávid korábban azt nyilatkozta, hogy szereti a focit és hogy focista szeretne lenni. Ez feltűnt az STC Salgótarján elnökének, aki felajánlotta, hogy Dávid rúghat egy kezdőrúgást, valamint megajándékozták őt egy labdával, egy STC pólóval és egy zászlóval, aminek Dávid nagyon örült

– mesélte a fiú édesanyja a Metropolnak, aki azt is hozzátette, hogy Dávid egyébként nem szokott eljárni otthonról. A 15 éves fiúhoz jól viszonyulnak a barátai és az ismerősök is, és alig várja már, hogy megtanuljon önállóan közlekedni.

Dávid végezte el a kezdőrúgást az STC meccsén Fotó: Olvasói fotó

„Várja, hogy újra megtanuljon írni, olvasni, egyedül közlekedni..."

Ahogy arról korábban a Metropol is beszámolt, Dávid a baleset következtében kisebb memóriakiesésben szenved, ami miatt nem tudja például, hogy milyen színek, illetve állatok vannak, és azt sem, hogy mi az a villanyoszlop. De újra meg kell tanulnia írni, olvasni és számolni is, amiben magántanárok vannak a segítségére. A 15 éves fiú most kezdte volna a nyolcadik osztályt, ám a baleset miatt egy év halasztást kértek a szülők, hogy felzárkózhasson.

Hála Istennek Dávid nagyon jól van, erősödik. Várja, hogy újra megtanuljon írni, olvasni, egyedül közlekedni. Járunk gyógytornára, kedves tanárnénik segítenek neki az alapokban és várjuk, hogy elkezdjük a gyógypedagógiát is. Jól eltölti itthon az idejét, szeret jókat enni és filmezni

– mesélte Szandra, aki sokkal könnyebben viseli a kihívásokat, amióta Dávid is jobban van.