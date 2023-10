"Rabul ejt az illata" - Eszter minden porcikáját imádja ultranehéz társának - videó

Eszter már négy éve dolgozik a MÁV-START Zrt-nél mozdonyvezetőként, és végre úgy érzi, megtalálta a helyét.

Már jó ideje foglalkoztatott a kérdés, hogy milyen lehet mozdonyvezetőnek lenni, ám akkoriban még nők nem választhatták ezt a szakmát

— kezdte lapunknak pályája történetét Eszter, aki a mozdonyvezetői hivatás előtt villamosvezetőként dolgozott.

Eszter minden alkalommal úgy megy dolgozni, mintha randira készülne. Fotó: Mate Krisztian

Európa bajnok lett a csapatával villamosvezetésben

"Mivel mozdonyvezető nem lehettem, választottam egy ahhoz közel álló szakmát, így lettem villamosvezető."

Amikor a szüleimnek elmeséltem, teljesen kiakadtak, hiszen ez az ő generációjuknak egy kifejezetten férfias szakma

— magyarázta Eszter, aki olyannyira belejött a villamos vezetésébe, hogy egy társával együtt benevezték egy villamosvezető csapatversenyre.

— 2016-ban első lett a csapatom a berlini villamosvezető Európa-bajnokságon — mesélte büszkén Eszter, aki később, mikor lehetősége nyílt rá, azonnal elment mozdonyvezetőnek tanulni. A képzést nagyon élvezte és a társsal való vezetést is, ám úgy véli nincs attól jobb érzés, mikor az ember egyedül ura egy ilyen hatalmas monstrumnak.

Eszter sokkal jobban szereti a régi szerelvényeket modern társaikkal szemben. Fotó: Mate Krisztian

Eszter nem csak régi típusú mozdonyokat vezet, hanem modern motorvonatokat is.

Bár mindkettőt nagyon szeretem, a régivel közlekedni számomra sokkal romantikusabb érzés, ráadásul teljesen rabul ejt a régi mozdony jellegzetes illata, és a különböző hangok, amiket kiadnak a karok, vagy a relék

— sorolta Eszter, miért is nosztalgikus érzés a régi mozdonyokat vezetni, amiknél azért komoly fizikai erőre is szükség van néha.

Olyan kézfogása van, mint egy férfinek

Akadnak olyan helyzetek, amikor szükség van erőre, például amikor a két mozdonyt össze kell kapcsolni.

Ez néha még a férfiaknak is kihívás

— mondja nevetve Eszter, aki bizony férfiakat megszégyenítő kézfogással rendelkezik. Eszter a motorvonatokat is nagyon szereti irányítani, ám ezeknél már rengeteg dolog szoftveresen működik.

Úgy tudnám megfogalmazni a különbséget, hogy míg a motorvonat helyettem is dolgozik, addig a mozdonnyal együtt dolgozunk, és számomra ez varázslatos érzés

— fejtegette Eszter, aki a beszélgetés alatt a kivetítőket pásztázta.

Én is innen tudom meg, melyik vágányra érkezik a vonat

— mosolyodik el, Eszter, aki szerencsésnek érzi magát, hiszen nem érte még negatív megkülönböztetés a neme miatt.

Eszter él-hal a munkájáért. Fotó: Mate Krisztian

Igazából sosem ért semmilyen atrocitás a vasúton. Egyszer volt csak egy vicces eset, amikor valaki közölte velem, hogy ő nem száll fel erre a vonatra, mert nő vezeti

— mesélte Eszter, aki a BKK munkatársaként sokkal inkább ki volt téve az utasok kedélyállapotának, ám szerencsére a komolyabb balesetek elkerülték.

Balesetek a vasútnál is megtörténhetnek, erre nem lehet felkészülni

— fogalmazta meg Eszter, majd elindul az érkező mozdony felé, hogy átvegye a műszakot.

Kötelező a fékpróba indulás előtt

Az érkező vonat mozdonyvezetője néhány hasznos információval látja el Esztert, majd átadja a kulcsokat. Eszternek mindössze tíz perce maradt, hogy elintézze a fontos tennivalókat, hogy aztán Székesfehérvárra vigye az utasait.

Eszter feszült figyelemmel veti magát a munkába. Fotó: Mate Krisztian

Esztert bekísérjük a mozdonyba, ahol munka közben is megfigyelhetjük őt.

Ez alatt az idő alatt fékpróbát csinálok, ellenőrzöm a berendezéseket és bejelentkezem a rendszerbe, ami jegyzi, hogy hány órát vezettem, hiszen ezt a vasút biztonsági okokból nagyon komolyan veszi

— magyarázza elhivatottan Eszter, akinek ezen a ponton elengedtük a kezét, hiszen nagy koncentrációt igényel egy ekkora szerelvény útnak indítása.

Eszter azt is elmesélte, hogy szerencsére szülei megértették, hogy ez nem csak egy hóbort, hanem igazi elhivatottság, így most már kifejezetten büszkék lányukra. A vasútnál dolgozó nők Eszterrel együtt büszkék hivatásukra, és másokat is arra biztatnak, ha kicsit is érdeklődnek a nagy szerelvények iránt, bátran iratkozzanak be egy képzésre.