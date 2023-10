„Elmerülhetek a saját kis világomban” – Nem mindennapi szakmát választott a 31 éves Klaudia

Nem szokványos szakmát választott magának a 31 éves Boros Klaudia. A fiatal nő már több mint 3 éve foglalkozik hegesztéssel. A tanfolyam elvégzése után a frankfurti reptéren hegesztett, most pedig kazánokat készít. Klaudia TikTok-csatornát is indított, ahol követőinek bemutatja, hogyan is érvényesül a férfiak által uralt szakmában.

Klaudia már évek óta hegesztőként dolgozik – Fotó: Facebook

Klaudia pályafutását vendéglátósként kezdte, viszont nagyon rövid időt töltött ebben a szférában.

Körülbelül egy évet húztam le a vendéglátóiparban. Hamar rájöttem, hogy ez nem való nekem. Magányos farkas vagyok, nem szeretek emberekkel cseverészni. Pont emiatt nekem nem volt pálya, hogy kuncsorogjak a borravalóért

– kezdett bele Klaudia.

Elmondása szerint miután felmondott, nagyon sokat törte a fejét, hogy milyen szakmát is kellene választania, ahol senkivel sem kell kapcsolatot létesítenie.

„Az unokatesóm hegesztő. Sokat mesélt nekem a szakmáról, és nagyon megtetszett. Ezért el is végeztem egy tanfolyamot Miskolcon, hogy minél előbb munkába állhassak” – folytatta.

Klaudia úgy érzi, megtalálta magát ebben a szakmában.

A napom egyik legjobb része, amikor felveszem a hegesztőpajzsot, és elmerülhetek a saját kis világomban

– mondta.

Bár szereti a munkáját, nem titkolja azt sem, hogy sok negatív járulékot is hordoz magával.

„Magyarországon ez még mindig egy nagyon férfias szakma. Egyszerűen képtelenek elfogadni, hogy egy lány is lehet ugyanolyan jó ebben. A németek sokkal elfogadóbbak ezzel kapcsolatban” – fejtette ki véleményét a fiatal lány, aki Ózdon született, de most Ausztriában él, és ott is dolgozik. Azt is elmondta: gyakran sodorja őt össze az élet tiszteletlen férfiakkal.

Bár párja nagyon büszke rá, hogy nőként ilyen szakmában érvényesül, a legtöbb szakmabeli férfi lenézi őt, mert nőként ezt a szakmát műveli.

Nagyon sok szexista megjegyzést kapok. Szerencsére én nem vagyok ijedős, mindig megvédem magam. Volt, hogy tettlegességig fajult egy-egy ilyen nézeteltérés

– részletezte.

Bár szereti a hegesztést, Klaudia azon gondolkozik, hogy ideje szakmát váltani.

Én az a típusú ember vagyok, aki szereti a változatosságot. Egy idő után minden munkát megunok. Most azon gondolkozom, hogy lehet, kutyakozmetikus leszek.

– zárta gondolatait Klaudia.