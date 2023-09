Szeptember 14.: Te tudod minek a napja ez?

A keresztény egység napját 1996 szeptembere óta tartják az ezeréves fennállását ünneplő Pannonhalmi főapátságban.

Ez a nap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. (Képünk illusztráció) Fotó: David Dibert / Pexels

Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt.

Ez a nap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, amelyen két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán. Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és felmagasztalásának ünnepét.

40 éves lenne már Amy Winehouse

Amy Jade Winehouse angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó 1983-ban, azaz 40 éve született. Hatszoros Grammy-díjas, soul-, jazz-, és rhythm and blues-énekesnő és dalszövegíró. Ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója (több mint 24 millió lemez). Első albumát, a 2003-ban megjelent Frank-et Mercury-díjra jelölték. Az énekesnőnek két Ivor Novello-díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben, a Stronger than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehab-ért. 2007. február 14-én BRIT díjat nyert a Legjobb női előadóművész kategóriában. 2007-ben háromszor jelölték az MTV Video Music Awardsra. Alkohol és drogfüggőséggel küzdött, 2010-ben, 27 évesen, alkoholmérgezésben hunyt el.

220 év természeti kincsei

A Magyar Természettudományi Múzeum Kupolacsarnokában, ma 11 órakor lesz a 220 év kincsei című kiállítás ünnepélyes megnyitója a Ludovika tér 2-6. szám alatt. Az idén ünnepli 220. születésnapját a Magyar Természettudományi Múzeum. Ebből az alkalomból készült legújabb kiadványuk, amelyben különleges válogatást mutatnak be értékes gyűjteményi anyaguk gazdagságából, sokszínűségéből.

Egyúttal ezzel a könyvvel kívánnak köszönetet mondani a múzeum mindenkori munkatársainak, akik a gyűjteményeket gyarapították, jelenleg is gyarapítják, féltő gonddal őrzik, tudományosan feldolgozzák, a természeti kincsek sokrétű bemutatásával tudást és élményt adnak át a látogatóknak.

Lehetőségek tere

A Lehetőségek tere évadnyitó eseményén a Lépcsőteret avatják fel, amely a hely második állandó művészeti installációja. Ennek a térelemnek a megoldására, amelynek elsődleges, funkcionális célja az emeleti szint biztonságos korlátjának létrehozása volt, Laci&Balázs (Hatházi László és Antal Balázs) képzőművészeket kérték fel.

Az avató eseményen, szeptember 14-én csütörtökön 16 órától, a földszinti és emeleti részeken textil alkotásokkal egészíthetjük ki az ipari anyagokból készült installációt. Ebben segítségünkre lesz a Tangly Hands textil-újrahasznosítással és horgolással dolgozó csapata és Csapó Ida képzőművész, aki varrott női portrékat készít.

Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 14. és 16. között Budapest V. és XIV. kerületében. Tilos megállni szeptember 14-án 0 órától szeptember 16-án 24 óráig az V. kerületben, az Erzsébet téren a Miatyánk utca és a Bécsi utca között a park felőli oldalon. Tilos megállni szeptember 14-én 0 órától 24 óráig az V. kerületben, a Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkoló nagyobb részén, a Mérleg utca páros oldalán a Széchenyi tértől 10 méter hosszan. Tilos megállni szeptember 14-én 6 órától 20 óráig a XIV. kerületben, a Hermina út páratlan oldalán a Ciklámen utca és a Pálma utca között, a Hermina út páratlan oldalán a Pálma utcától 40 méter hosszan, és a Pálma utca páros oldalán a Hermina úttól 80 méter hosszan. Tilos megállni szeptember 14-én 0 órától szeptember 16-án 14 óráig a XIV. kerületben, az Állatkerti körút mindkét oldalán, a Hősök tere és a Fővárosi Állat-és Növénykert bejárata között, a Gundel Károly út mindkét oldalán, az Állatkerti körút és a Dózsa György út között. Lezárják szeptember 14-én 7 órától szeptember 16-án 14 óráig a XIV. kerületben, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel Károly út között.

Hidegfront vonul át felettünk

Csütörtökön átvonul fölöttünk a hidegfront. A gyakran erősen megnövekvő felhőzetből többfelé kell készülni esőre, záporokra, zivatarokra. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, erős, zivatarokban viharos lökések kísérhetik. Kora reggel 15-20, napközben 21-29 fok várható ma – írta meg a Köpönyeg.