Itt a nem várt fordulat: kiadta a riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat

Miközben sorra dőlnek meg a melegrekordok, hazánk nyugati felére a várható csapadék miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Fotó: Wolf Géza

Hétfő hajnalban a János-hegyen csupán 20,7 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel új budapesti rekord született. Legutóbb ugyanitt augusztus végén is megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja. Mindazonáltal úgy tűnik, az őszi nyár már nem sokáig marad velünk: a legmagasabb nappali hőmérséklet napközben még 27 és 34 fok között várható, de éjszaka már 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Grafika: met.hu

Szerdán északnyugat felől érkezik a hidegfront, a késő délutáni, esti óráktól eleinte az Alpokalján, a Kisalföldön, majd éjfélig a a Dunántúlon másutt is zivatarok várhatók. Ezeket több helyen 25-30 milliméternyi csapadékot meghaladó felhőszakadás és aprószemű jég is kísérheti, miközben óránként 60 kilométeres sebességet meghaladó szél is lehetséges. Szerda éjfélig, nagyjából a Duna vonaláig jut a csapadékzóna.