Egy gyűrű miatt rohant be a VIII. kerületi tűzoltóságra egy férfi – ez történt az ujjával

Augusztus 17-én délelőtt, a VIII. kerületi tűzoltóságra rohant be egy férfi, mert nagy fájdalmakkal küzdött. A szerencsétlenül járt embernek egy gyűrű szorult az ujjára, amit hiába próbált, nem tudott levenni az ujjáról. A tűzoltók profin megoldották a vészhelyzetet.

A tűzoltók műtötték le a gyűrűt Fotó: Katasztrófavédelem

A pórul járt férfi próbálta lehúzni a gyűrűt az ujjáról, de az nem akart kötélnek állni, szorosan ragaszkodott. Akárhogy próbálta leszedni, csak megsértette a kezét és erősebb fájdalmat okozott magának. Végső elkeseredésében a tűzoltóktól kért segítséget, akik nem lepődtek meg, rutinosan kezelték a helyzetet. Cérnás módszert használtak, aminek a lényege, hogy szorosan a gyűrű alá kell tekerni a cérnát, majd a gyűrűt fokozatosan lejjebb csúsztatják az ujjon.

„A tűzoltók rutinszerűnek számító beavatkozást hajtottak végre, úgynevezett cérnás módszer segítségével távolították el az ékszert, ezzel megszüntették a férfi fájdalmait is” – mondta a Tényeknek dr. Kiss Ádám István tűzoltó főhadnagy, szóvivő helyettes.