Egy gyűrű miatt rohant be a VIII. kerületi tűzoltóságra egy férfi – ez történt az ujjával

A tűzoltók nemcsak a lángokkal, de a nem mindennapi vészhelyzetekkel is megbirkóznak. A gyűrű szörnyű fájdalmat okozott a férfinak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 17:15
vészhelyzet VIII. kerület tűzoltó

Augusztus 17-én délelőtt, a VIII. kerületi tűzoltóságra rohant be egy férfi, mert nagy fájdalmakkal küzdött. A szerencsétlenül járt embernek egy gyűrű szorult az ujjára, amit hiába próbált, nem tudott levenni az ujjáról. A tűzoltók profin megoldották a vészhelyzetet. 

gyűrű
A tűzoltók műtötték le a gyűrűt Fotó: Katasztrófavédelem 

A pórul járt férfi próbálta lehúzni a gyűrűt az ujjáról, de az nem akart kötélnek állni, szorosan ragaszkodott. Akárhogy próbálta leszedni, csak megsértette a kezét és erősebb fájdalmat okozott magának. Végső elkeseredésében a tűzoltóktól kért segítséget, akik nem lepődtek meg, rutinosan kezelték a helyzetet. Cérnás módszert használtak, aminek a lényege, hogy szorosan a gyűrű alá kell tekerni a cérnát, majd a gyűrűt fokozatosan lejjebb csúsztatják az ujjon.

„A tűzoltók rutinszerűnek számító beavatkozást hajtottak végre, úgynevezett cérnás módszer segítségével távolították el az ékszert, ezzel megszüntették a férfi fájdalmait is” – mondta a Tényeknek dr. Kiss Ádám István tűzoltó főhadnagy, szóvivő helyettes.

Júniusban egy lány ujjára szorult gyűrű

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be arról, hogy június elején egy nő ujjára szorult egy nemesacél gyűrű. A nyíregyházi tűzoltóságra sétált be a lány, az édesapja kíséretében.

Szerencséjére az éppen szolgálatot teljesítő kollégák között mentőszakápoló, valamint fémfeldolgozó mesterember, azaz kovács is volt, így gyorsan előkerült a gyűrűvágó és az oldalcsípőfogó is. A tűzoltók az aprólékos munka közben folyamatosan figyelték, hogy viseli a fiatal nő a „műtétet”, amely nem több, mint negyedóra alatt be is fejeződött, és az ékszer ha nem is sértetlenül, de lekerült.

 

 

