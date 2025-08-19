Egy gyűrű miatt rohant be a VIII. kerületi tűzoltóságra egy férfi – ez történt az ujjával

A tűzoltók nemcsak a lángokkal, de a nem mindennapi vészhelyzetekkel is megbirkóznak. A gyűrű szörnyű fájdalmat okozott a férfinak.
Augusztus 17-én délelőtt, a VIII. kerületi tűzoltóságra rohant be egy férfi, mert nagy fájdalmakkal küzdött. A szerencsétlenül járt embernek egy gyűrű szorult az ujjára, amit hiába próbált, nem tudott levenni az ujjáról. A tűzoltók profin megoldották a vészhelyzetet.
A pórul járt férfi próbálta lehúzni a gyűrűt az ujjáról, de az nem akart kötélnek állni, szorosan ragaszkodott. Akárhogy próbálta leszedni, csak megsértette a kezét és erősebb fájdalmat okozott magának. Végső elkeseredésében a tűzoltóktól kért segítséget, akik nem lepődtek meg, rutinosan kezelték a helyzetet. Cérnás módszert használtak, aminek a lényege, hogy szorosan a gyűrű alá kell tekerni a cérnát, majd a gyűrűt fokozatosan lejjebb csúsztatják az ujjon.
„A tűzoltók rutinszerűnek számító beavatkozást hajtottak végre, úgynevezett cérnás módszer segítségével távolították el az ékszert, ezzel megszüntették a férfi fájdalmait is” – mondta a Tényeknek dr. Kiss Ádám István tűzoltó főhadnagy, szóvivő helyettes.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be arról, hogy június elején egy nő ujjára szorult egy nemesacél gyűrű. A nyíregyházi tűzoltóságra sétált be a lány, az édesapja kíséretében.
Szerencséjére az éppen szolgálatot teljesítő kollégák között mentőszakápoló, valamint fémfeldolgozó mesterember, azaz kovács is volt, így gyorsan előkerült a gyűrűvágó és az oldalcsípőfogó is. A tűzoltók az aprólékos munka közben folyamatosan figyelték, hogy viseli a fiatal nő a „műtétet”, amely nem több, mint negyedóra alatt be is fejeződött, és az ékszer ha nem is sértetlenül, de lekerült.
