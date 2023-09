Ma van Kisboldogasszony ünnepe – rengeteg programot tartogat a hétvége

Kisboldogasszony ünnepének időpontja, szeptember 8-a eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak a felszentelési dátuma volt, amely azon a helyen épült – a jeruzsálemi Betheszda fürdő közelében –, ahol a hagyomány szerint Szent Joachimnak és Szent Annának, Szűz Mária szüleinek háza állt, és ahol így Szűz Mária született. Ez az 5. században felszentelt templom ma is áll, Szent Annának szentelve. A dátum továbbá Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe, december 8-a után kilenc hónappal van, így kronológiailag is illeszkedik a katolikus ünnepkörbe.

Szeptember 8. a Kisboldogasszony ünnepe – Fotó: RDNE Stock project / Pexels

Az ünnepet a keleti kereszténység az ötödik, a nyugati a 7. századtól kezdve tartja, a nyugati egyházi naptárba valószínűleg I. Szergiusz pápa iktatta be. IV. Ince pápa a 13. században nyolcaddal rendelkező kiemelt ünneppé tette. 1955-ben, a liturgikus naptár rendezésekor XII. Piusz pápa a hozzá kapcsolt nyolcadot eltörölte. Magyar Kisboldogasszony elnevezésére a 15. századtól kezdve vannak adatok. A 18–19. századtól kezdve számos hozzá kapcsolódó népszokásról tudunk hazánkban.

A keleti liturgiában a Legszentebb Istenszülő születése néven szerepel az ünnep, mind az ortodox egyházban, mind a görög katolikus rítusban.

Ma Magyarországon közel 180 Kisboldogasszony-templom vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon van a búcsújuk. A legismertebb magyarországi ilyen zarándokhely a máriaremetei Kisboldogasszony-templom, ahol már számos csoda és jelenés történt.

Hagyományok, népszokások

Ennek a napnak a hajnalát a hívők a szabadban várták, és „csatlakoztak az angyalokhoz”, akik a mennyben örvendeztek a Szűzanya születésén.

A Kisboldogasszony-búcsúkra tartó zarándoklatok – más búcsús menetekhez hasonlóan – énekes, imádságos vonulást jelentenek. A hordozható Mária-szobrot leányok viszik magasba emelve, a menet elejét ministránsfiúk vezetik.

A néphit szerint, aki érdemes volt rá, az megláthatta a felkelő napban Szűz Máriát.

Ha nem tudták Egyed napján (szeptember 1.) elvetni az őszi búzát, akkor azt Kisboldogasszony napján (szeptember 8.) tették meg. A szárított búzát szétterítették, hogy a pap szenteltvízzel meghintse, miközben a jelenlévők imádkoztak.

Ha ezen a napon esik az eső, akkor nem alkalmas az idő a vetésre.

A népi megfigyeléshez tartozik, hogy a fecskék ezen a napon hagyják el Európa ezen részét, hogy a Közel-Kelet érintésével délre költözzenek.

A napokban tetőzik a parlagfű!

A csapadékmentes, nyárias időjárás nem kedvez az allergiásoknak!

Az elmúlt napok időjárása a nyár végével, az ősz kezdetével egy olyan időjárást hozott, mely egyszerre tartalmaz pozitív és negatív hatásokat. Mutatjuk, mikkel számolj.

Az utóbbi néhány nap során folyamatosan növekszik a nappali és az éjszakai hőmérséklet. Csapadék napok óta nem esett, ami országszerte elmondható. Az iskolakezdés óta egy meglehetősen meleg, napsütéses, nyárias időjárásban van részünk. Mindez ugyanakkor nemcsak a kedvünkre hat. Az allergiások megszenvedik ezt az időszakot, mely kifejezetten kedvező a pollenek terjedése szempontjából.

A következő napokban a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas-nagyon magas szintet érhet el, emiatt erősebb tünetek is jelentkezhetnek a parlagfűre allergiások körében. A kültéri allergén gombák spóraszáma közepes-magas szinten lehet jelen. A csalánfélék pollenjei közepes szinten lehetnek jelen. Alacsony-közepes szintet érhet el a kenderfélék, az üröm, az útifű, a pázsitfűfélék és a libatopfélék pollenkoncentrációja – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból. Nem csoda tehát, ha sokan visszatérnek például a maszk használatához, mely csökkenti az allergiás tüneteket, mivel megakadályozza, hogy az allergének a szervezetünkbe jussanak.

Jövő hétig marad a nyárias időjárás

Pénteken egyébként napos idő várható, csapadékra ezen a napon sem kell számítani. A keleties szél legfeljebb egyes északi tájakon élénkülhet meg. Míg hajnalban 8 és 17, délután 26 és 31 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk – hívta fel a figyelmet a Köpönyeg.

A jó hír az, hogy hétvégére sem romlik el az idő: folytatódik a napos, késő nyárias, csapadékmentes időjárás, mely kedvez azoknak, akik valamilyen szabadtéri programot terveztek a hétvégére. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Délutánonként akár 32 Celsius-fok közelébe is kerülhet a levegő hőmérséklete.

A meleg nyári idő a jövő hét első napjaiban is kitart, amikor délutánonként maradnak a 26 és 32 Celsius-fok közötti csúcsértékek. Napos idő várható, felhők szinte nem is lesznek az égen.

Számos programmal zárhatod a nyarat

Újpesti BorVíkend 2023

Szeptember 8. és 10. között Újpest Szent István tere megtelik zsongással és jobbnál jobb italokkal. Az idei Újpesti BorVíkendre 32 hazai pince érkezik, amelyek között előre összeállított kóstolósorok, sommeliere-k segítik a tájékozódást. Az italokhoz találó street food falatokat választhatunk, a hangulatot pedig élő jazz és magyar zenék színesítik.

Vasárnap a présből előbuggyan a must, a kis szüreteseket lovagvár, körhinta, arcfestés, ugrálók és gyerekkoncertek is szórakoztatják, az esemény lezárásaként pedig idén is kiválaszthatod Újpest Város Borát.

Különleges fesztivállal vár a Magyar Zene Háza

Szeptemberben is lehet fesztiválozni, és még a várost sem kell elhagynod hozzá. Idén már másodjára valósul meg a MOME és a Magyar Zene Háza kollaborációjaként a kétnapos Intermezzo Fesztivál, amit diákok szerveznek, nem kizárólag diákoknak, hogy közösséget teremtsenek a zene és dizájnszemlélet mentén. Ezt pedig sokszínű zenés és edukatív programokkal, erős vizuális megjelenésekkel és installációkkal tervezik megvalósítani.

A Magyar Zene Háza – Fotó: Metropol

Ha Rum Show, akkor Millenáris

Csaknem egy teljes napot szentelhetsz a rumoknak szeptember 9-én 15 órától, Budapest második, kifejezetten erre az italra specializált rendezvényén. Az eseménynek a Millenáris D épület – Üvegcsarnok ad otthont, ahol lehetőséged lesz a WhiskyNet 16. születésnapját ünnepelni, rumokat kóstolni, és különleges párlatokkal ismerkedni.

(A rendezvény belépőjegyhez kötött, ami tartalmaz egy kóstolópoharat és négy darab 500 forintos kupont.)

Ha szombat, akkor Táncházak Éjszakája

Szeptember 9-én szombaton 15 órától harmincnegyedszer nyitja meg kapuit a táncház, ezúttal a Fonó Budai Zeneházban. Kihasználva a helyszín adottságait, délutántól hajnalig a kerthelyiséget és a termeket is változatos programokkal töltik meg a szervezők és résztvevők.

Az este folyamán a Kárpát-medence magyarságának táncai kerülnek terítékre. Két külön teremben a Magyarországon működő és a külhoni magyar táncházak, valamint a hazai etnikumok kultúráját őrző-közvetítő nemzetiségi táncházak mutatkoznak be, illetve a magyar nyelvterület különböző tájegységei, amelyeken képzett táncpedagógusok élő zenére kalauzolják végig az érdeklődőket.

Vasárnapi Vígnap a Vígszínházban

A Vígszínház szeptember 10-én vasárnap 11 órától újra Vígnappal várja a közönséget. Az egész napos programsorozat betekintést nyújt a színház ritkán látott helyszíneibe és a színfalak mögötti titokzatos világba. A backstage-túrák során a Vígszínház színészei vezetik körbe az érdeklődőket. Vidám improvizációs előadással, dedikálással, kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel, jótékonysági akcióval és számtalan gyerekprogrammal várnak a szervezők.

(Az esemény ingyenes, de a VÍGimpró – a Lesz, ami lesz improvizációs műsor megtekintése jegyvásárláshoz kötött.)

A Vígszínház szeptember 10-én vasárnap 11 órától újra Vígnappal várja a közönséget – Fotó: Vígszínház

Nyárzáró utcabál a Széll Kálmán téren

A nagy sikerű tavaszi alkalom után ezúttal itt az Őszi Széll, az egynapos nyárzáró utcabál, melyet most szeptember 10-én vasárnap déltől szerveznek meg. Ismét egyesíti erejét az Easy Art Space, a Pingrumba, a Sárkány, a 101 Bistro és a Nemdebár, hogy közösen búcsúztassuk a nyarat kiváló ételekkel, italokkal, programokkal és zenével.

Vasárnapi piknik a Hajógyári-szigeten

A tavalyit pótolva, ismét Modulár Piknikkel zárhatod a nyarat. Szeptember 10-én vasárnap 16 órától, ebben a hagyományos felállásban idén utoljára, három moduláris szintetizátorokkal előadott koncertet hallhatsz a teherbiciklire épített Vibee sound systemen.

Forgalomkorlátozás lesz több budapesti kerületben

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 8-án, valamint szeptember 10. és 12. között Budapest V. kerületében.

Tilos megállni szeptember 8-án 12 órától 20 óráig a Károly körút 24. szám előtt 30 méter hosszan. Tilos megállni szeptember 10-én 20 órától szeptember 12-én 16 óráig az Apáczai Csere János utcában a hotel mellett.

Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 9-én és szeptember 10-én Budapest VII., VIII. és XIV. kerületében.

Tilos megállni szeptember 9-én 20 órától szeptember 10-én 24 óráig Budapest VII. és VIII. kerületeiben, a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és Thököly út között. Tilos megállni szeptember 10-én 8 órától 24 óráig Budapest VII., VIII. és XIV. kerületeiben:

Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Thököly út között;

Dózsa György út, Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkoló területén;

Kerepesi út VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton az Asztalos Sándor utca és a Dózsa György út között;

Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Salgótarjáni utca között;

Ifjúság út mindkét oldalán;

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen;

Stefánia út mindkét oldalán, valamint a szervizúton a Hungária körút és a Thököly út között;

Szabó József köz mindkét oldalán;

Radovic Dusán köz mindkét oldalán;

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között;

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között;

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között;

Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és a Dózsa György út között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják emellett szeptember 10-én 15 órától 24 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV. kerületeinek egyes részeit: