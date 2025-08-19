Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált Karácsony Gergely újabb húzására. Elmondása szerint az "új munkamegosztás" így működik: "Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik".

Szentkirályi Alexandra: Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik Fotó: Markovics Gábor

"Vitézy Dávid úgy látszik nem lát különbséget a Szent István napi rendezvények alatti forgalmi változások és Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között. Vitézy Dávid megszólalásai gondolatok helyett egyszerre foglalják magukba Karácsony Gergely nyafogását és a Magyar Péter mániás fideszezését." - folytatta posztjában a budapesti Fidesz elnöke.

Ilyen az, amikor valaki várospolitika helyett behajol politikai érdekeknek - kár, hogy ennek ellenkezőjével kérte a budapesti emberek támogatását a kampányában

- tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

Emlékeztetett: "A lemez pedig a régi, csak egy új szereplővel: a nemzeti ünnep alkalmával mindent megragadva kell támadni a kormányt, hogy augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, hogy mer csinálni bármit is. Pedig Vitézy Dávid egész nyáron megszólalhatott, sőt cselekedhetett is volna, amikor mindenki a dugóban állt, miközben le volt zárva a rakpart és a Lánchíd is."

Szentkirályi Alexandra elmondása szerint Vitézy Dávid "akkor ugyanazt képviselte, mint Karácsony: minden marad zárva, az emberek üljenek a dugókban - avagy “ha nem tetszik, menjél inkább gyalog.” Úgy látszik, ha valaki a baloldallal összeáll, egyenes következménye, hogy elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek és az azzal járó felkészülés. Súlyos ómen ez."