Olyan nevet akar adni a férjem a gyerekeinknek, hogy a válást fontolgatom

Noha a különleges nevek idehaza és külföldön is reneszánszukat élik, van, aki még ilyen környezetben is képes meglepetést okozni névválasztásával. Míg itthon többen próbálkoznak évről évre olyan nevekkel (szerencsére sikertelenül), mint a Kolbász vagy a Poca, külhonban volt már olyan anya, akinek elhunyt macskája él tovább (neve által) a fiában. Nos, a következő eset is hasonló, bár itt a gyerekek talán megússzák a dolgot: az apuka ugyanis személyes „hősei” neveit adná születendő gyermekeiknek, az anya azonban (szerencsére) nem akar kötélnek állni. Olyannyira nem, hogy kijelentette: inkább elhagyja a kicsik apját, mint hogy belemenjen abba a két névbe, amit a férfi választott.

Komoly vita alakult ki a gyerekek nevei miatt (Képünk illusztráció) Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A Reddit egyik idevágó fórumán számolt be egy 34 éves nő arról, hogy a párja annyira nagy Minecraft-megszállott, hogy a játék két híres programozójáról, Markus „Notch” Perssonról és Jens „Jeb” Bergenstenről Notchnak és Jebnek szeretné hívni a fiait. A nő erről persze hallani sem akar.

Azt mondtam a férjemnek, hogy inkább beadom a válókeresetet, mintsem engedjem, hogy a Minecraft alapján nevezze el a fiainkat, amire dühös lett és felemelte a hangját. Terhes vagyok, és lehet, hogy a hormonok is közrejátszottak, de elsírtam magam.

Néhány óra múlva mindketten lenyugodtunk, és újra rákérdeztem, amire ő azt mondta, biztosan Notchnak és Jebnek nevezzük majd a gyerekeket” – vázolta az eseményeket a nő a fórumon, megerősítést várva, hogy valóban nem ő reagálja túl a dolgot, és tényleg nagyon rossz a férje névválasztása.

A kommentelők többsége természetesen a nő mellé állt. Egyikük kiemelte: kiváltképp azért lenne kínos a névválasztás, mert a férj egyik „hőse”, Notch nyíltan nőgyűlölő, így ezzel az erővel Garynek és Glitternek is nevezhetnék az ikreket – utalva a nemi erőszak és pedofília miatt jelenleg is börtönben ülő rocksztárra.

