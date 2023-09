Eldőlt, ki nyerte a 150 ezer forintot: itt a Metropol-fotópályázat eredménye! – videó

Befejeződött a Metropol fotópályázata! A 150 ezer forintos fődíjjal kecsegtető versenyt azért hirdettük meg olvasóink között, mert sokan jelezték nekünk: az utóbbi időben elárasztotta Budapestet a gyom – és a lehető legrosszabbkor, amikor sok százezer vendéget várunk Budapestre a turisztikai szezon közepén: az amúgy is zsúfolt szezonban a Forma–1-re, a Sziget Fesztiválra, az augusztus 20-i rendezvényekre és az atlétikai világbajnokságra is rengeteg utazó érkezett az országon belülről és külföldről egyaránt. De amellett, hogy szégyenszemre így „köszöntjük” a turistákat, a budapestieket is megviselik az áldatlan állapotok. Amellett, hogy csúf, elhanyagolt így a város, az allergiások szenvednek, ráadásul tűzveszélyesek voltak a kánikula idején Budapest utcái. A kutyások is panaszkodnak, hiszen veszélyes toklásszal lett teli a város. És ahol sok a gaz, ott megjelenik a kosz, a szemét is – nem így kellene vigyázni városunkra!

Meghirdettük ezért olvasóinknak szóló fotópályázatunkat, hátha segítünk ezzel Karácsony Gergelynek és a budapesti városvezetésnek észrevenni a rengeteg gyomot a városban… Úgy látszik, hatott valamit a kezdeményezésünk, mert a csőd felé tántorgó városban több helyen is gyomlálni kezdtek pályázatunk meghirdetése után.

Sok száz fotó érkezett pályázatunkra, ezekből sok ízelítőt adtunk már cikkeinkben és videóinkban a Metropol Facebook-oldalán és TikTok-csatornáján. Összeraktunk mutatóba egy gyomtérképet is, amin tényleg látszik: egész Budapestet érinti a probléma. De sajnos a Ferihegyről bevezető úttól a Nagykörúton át a turistanegyedekig a legfrekventáltabb helyeket is elönti a gaztenger.

Összeült a háromtagú zsűri, és kiválogatta az olvasók által beküldött fotók közül a legjobbakat. Az első három helyezett komoly díjat, 150 ezer, 75 ezer, illetve 50 ezer forint értékű Auchan-utalványt kap.

A zsűri döntése alapján íme az eredmény!

3. helyezett: Vladár Csaba, a fotó a Róbert Károly körútnál készült.

„Nincs fény az alagút végén” – ezt a munkacímet utólag mi adtuk a fotónak. Emberméretű gyomok ölelik körbe az aluljárót. Olyan, mintha egy dzsungel mélyére vezetne be az alagút – és nem egy világváros egyik legfontosabb körgyűrűjén járnánk…

2. helyezett: Malinák Árpád, a fotó a Kökinél készült.

Forgalmas helyszín egy parkoló mellett, ahol rengeteg ember jár nap mint nap, szörnyen burjánzó gaz, ami a hőségriadó idején ráadásul ki is száradt, egyetlen eldobott csikk vagy forró kipufogó szabályos tűzvészt okozhatott volna… Mintha a 3. világban járnánk, nem Európa egyik legszebb fővárosában

1. helyezett: Bárdos Tamás, a fotó az új atlétikai stadionról készült a budai oldalról.

Szimbóluma lehetne ez a kép a mai fővárosi vezetésnek: az egész világot várjuk Budapestre, egy csillogó-villogó új helyszínre, ahol hatalmas eseményt, atlétikai világbajnokságot rendeznek sok tízezer helyszíni látogatóval és sok tízmillió nézővel a képernyőkön keresztül – de így, ekkora gazzal várjuk a vendégeket és a kamerákat, így járatjuk le az országot és fővárosát…

Külön kiemelnénk még két olvasónk szellemes fotóját, nekik díjat most nem tudtunk adni, de a zsűri nagyon értékelte a szellemességüket.

Az első ilyen külön megjegyzendő fotó Török Tibor olvasónké, akinek képe a Csömöri út végén készült:

Gaztengerrel üdvözöljük Karácsony Gergely volt kerületében, Zuglóban! Neked ez bejön? Most sajnos ilyen lett az egész főváros…

És végül, de nem utolsósorban muszáj kiemelnünk Keller Attila olvasónk szellemességét, akinek Határ úton készült kis kompozíciója kifejezi, amit rengeteg pályázó olvasónk üzenete, illetve sok-sok Facebook-követőnk kommentje is:

Budapest az utóbbi időben tényleg a gyomok fővárosa lett, köszönjük, Karácsony Gergely!

A nyerteseket e-mailben is értesítjük.

Nyeremények:

1. díj: 150 000 Ft értékben Auchan-utalvány

2. díj: 75 000 Ft értékben Auchan-utalvány

3. díj: 50 000 Ft értékben Auchan-utalvány

Íme videónk az eredményekről: