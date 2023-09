Megszólalt az ELTE a laboratóriumban talált vegyi fegyverekről

Mint arról a Metropol beszámolt, szeptember 12-én kedden háromféle, halálos gázt találtak az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudomány Karán apró, alig néhány milliméteres kapszulákban.

Az ELTE épületében találták a kapszulákat. / Fotó: Wikipédia

Mint írták, a kapszulák egy részében az első világháború rettegett vegyi fegyvere, mustárgáz volt, míg a mini fiolák másik részében pedig a tabun nevű halálos idegméreg lapult. A harmadikban, mint kiderült, szarin gáz lappangott, ami szintén erős idegméreg.

Úgy tudjuk, hogy az egyetem egyik laboratóriumában összesen 48 ilyen kapszulát találtak, felfedezésük után pedig azonnal értesítették a hatóságokat, akik lezárták a területet, a fiolákat pedig a honvédség elszállította. Ez nem véletlen, a Ripostnak korábban megszólaló, névtelenséget kérő szakértő szerint ugyanis a talált gázok nemcsak azért veszélyesek, mert ez a mennyiség akár Pest vármegye szerte pusztítást okozhatott volna, hanem azért is, mert nemcsak a kereskedelmüket, de még a tárolásukat is tiltja egy szabályzat. A szakértő hozzátette, hogy ezekből akár egy apró, szemmel alig látható mennyiség kijutása is súlyos következményekkel járhat.

Lapunk felkereste az egyetemet is, ahol elmondták, a szerek régi címkéjűek voltak:

Kedden az esti órákban az ELTE Természettudományi Kar egyik laboratóriumában a kutatók régi címkéjű, eredetileg veszélyesnek számító, ám mára feltehetőleg teljesen lebomlott vegyszerre bukkantak. A kutatók haladéktalanul értesítették az illetékes hatóságokat, amelyek azonnal biztosították a helyszínt, a talált anyagmaradványokat pedig elszállították bevizsgálásra és megsemmisítésre

- közölte a Metropollal az egyetem kommunikációs osztálya. Hozzátették, hogy sem a diákok, sem az oktatók nem voltak veszélyben a vegyianyagoktól, a lezárást aznapra fenntartották:

Az eset során az ELTE kutatói, oktatói és hallgatói nem voltak veszélyben, a helyszíni mérések a labor környezetében semmilyen ártalmas anyagot nem mutattak ki, így másnap délelőtt zavartalanul folytatódhatott az oktatás és kutatás az épületben

- szögezték le.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy az anyagok hogyan kerülhettek az intézménybe. Egyes információk szerint diákok vihették be, akár régebbi időpontban is. A rendőrség mindenesetre nyomoz az ügyben, mint mondták, ennél bővebb információt a nyomozás érdekeire való tekintettel egyelőre nem közölhetnek.