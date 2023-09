Ma kezdődik a Kutatók Éjszakája kétnapos programsorozat

Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, szeptember 29-én és 30-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba, méghozzá hatvan nagyvárosban, így Budapesten is. Mi az a Kutatók Éjszakája?

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az esemény keretein belül szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára – fiúknak és lányoknak egyaránt – olvasható a kutatokejszakaja.hu-n.

Spanyol–magyar fesztivál a Palotanegyedben

Hatalmas, kétnapos fesztiválon várják az érdeklődőket Budapesten a Palotanegyedben szeptember 30.–október 1. között. A Hola Budapest! – spanyol–magyar fesztiválon a spanyol zenéké és táncoké, a gasztronómiai, művészeti és a kulturális élményeké a főszerep a Palotanegyedben.

Programok:

Szeptember 30.

14:00 Tapas workshop a Culinary Institute of Europe-ban és kortárs táncperformansz a Lőrinc pap téren

14:00–23:00 Fotókiállítás a Főfotóban

15:00 Jesús Mendez és Pirók Zsófia flamenco előadása a Lőrinc pap téren

16:00 Pirók Zsófia táncworkshopja a Lőrinc pap téren

17:00 Kortárs táncperformansz a Lőrinc pap téren

18:00 Iparművészeti kiállításmegnyitó a Culinary Institute of Europe-ban

19:00 Egyházzenei koncert a Lőrinc pap téren

20:30 La Bejazz és Borbély Mihály és barátai fellépése a Mixátban

Október 1.

11:00–16:00 Workshopok a Magyar Építőművészek Szövetségének épületében

11:00 és 13:00 Gasztro kultúrtörténeti előadások a Magyar Építőművészek Szövetségének udvarán

13:00 Tárlatvezetés a fotókiállításon Főfotóban

13:00–20:00 Fotókiállítás a Főfotóban

13:00–19:00 Iparművészeti kiállítás a Culinary Institute of Europe-ban

14:00 Gitár jam a Magyar Építőművészek Szövetségének udvarán

17:00 Ana Crismán és Lukács Miklós közös koncertje a Premier Kultcaféban

20:00 Luz Casal – világhírű spanyol énekesnő és Váczi Eszter előadása a Belvárosi Színházban

Ma van a kávé világnapja

A 80-as években Japánból indult el a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én megünnepeljük a kávékultúrát. 2009 óta hivatalos a kávé világnapja!

Az Európai Kávészövetség (ECF) becslése szerint naponta mintegy 725 millió csésze kávét isznak meg az Európai Unió polgárai, ami nagyjából az ötöde annak a 3,5 milliárd csészének, amely a világ lakosságát élénkíti minden egyes nap. A Nemzetközi Kávészervezet (ICO) legfrissebb piaci elemzésében kiemeli, hogy a kávéfogyasztás évente átlagosan 2 százalékkal növekszik a földön. Az 1990/91-es időszakhoz képest 2017/2018-ban immár 80 százalékkal több kávét főzött le az emberiség, ami így össztömegben megközelíti a 10 millió tonnát. Csak az összehasonlítás kedvéért: ez közel 54 ezer Boeing 747-es személyszállító repülőgép súlyának felel meg. A legtöbb kávét a finnek isszák, de nagyon jól áll Svédország, Norvégia és Dánia is. Amíg egy átlag magyar ember 2,6 kg kávét fogyaszt egy évben, eközben finn rokonaink évi 12 kg/fő kávét isznak meg évente.

13 éve halt meg Tony Curtis

2010. szeptember 29-én halt meg Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Eredeti neve Schwartz Bernát.

New Yorkban született, családja Mátészalkáról származott. 1943-ban bevonult a haditengerészethez, a háború után lett színész, érdekelte a lovaglás és a vívás. 1951-ben feleségül vette Janet Leigh színésznőt, két lányuk született, Kelly és Jamie Lee Curtis, aki színésznő lett. Válásuk után többször újra megházasodott, utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála. Először előnyös megjelenése miatt foglalkoztatták, de később színészi tehetsége is megmutatkozott komoly és humoros szerepekben egyaránt. A siker édes illata című filmben Burt Lancaster, a Van, aki forrón szereti című filmben Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnere volt. A megbilincseltekben nyújtott alakításért Oscarra jelölték. Az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a The Persuaders (Minden lében két kanál) című tv-sorozatban játszott. Festőként is dolgozott, képeit neves galériákban láthatjuk. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, melyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált.

Miről nevezetes Szent Mihály napja?

Szeptember 29-e Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat rendeztek.

Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésüket. E naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég.

Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály-napra vonatkozóan, például: „Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni;” „Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.” Vagyis aki Szent Mihály-nap után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet okos ember. Szeptember 29. után már nem nő a fű, mondják is: „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.”

Ugyanakkor a Mihály-napot követő dörgés és villámlás latyakos telet ígér, ellenben a hideg szél, kemény telet, sok havat hoz. Az egyik népi megfigyelés alapján született közmondás úgy tartja, ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske. Ez annyit tesz, ha szeptember 29-én még nem kezdték meg a fecskék a csoportos vándorutat, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani, ami akár karácsonyig is kitarthat. Úgy tűnik, idén erre van esély, mert a fecskék egyelőre maradtak.



Kellemes idő vár ránk a hétvégén

Az előrejelzések szerint sajnos már nem sokáig tart ki ez a szép, meleg vénasszonyok nyara. Ma azonban még a koponyeg.hu prognózisa szerint szép napos idő és 27 fokos csúcshőmérséklet várható. Hasonlóan alakul a hétvége időjárása is. Szombaton ugyancsak 27, míg október első napján 25 fok várható. Jövő hét vége felé kezd majd drasztikusan csökkenni a felmelegedés, ekkor napközben már csak 19-20 fok várható.

Forgalomkorlátozások!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni:

Szeptember 29-én 8 órától 22 óráig Budapest VI. kerületében a Munkácsy Mihály utca mindkét oldalán a Podmaniczky utca és a Szondi utca között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

Szeptember 29-én 19 órától 21 óráig Budapest VI. kerületében a Munkácsy Mihály utcát a Podmaniczky utca és a Szondi utca között.

Szakaszosan és időszakosan lezárhatják:

Szeptember 30-án 8 órától 14 óráig Budapest IV. kerületében a Farkaserdő utca – Óceánárok utca – Megyeri út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat, valamint Óceánárok utca – Megyeri út – Külső Szilágyi út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat.