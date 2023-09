Lebukott a pilóta és a stewardess: azonnali vizsgálat indult

Szörnyű botrány látott napvilágot a TUI-légitársaság pilótájáról és az egyik légiutas-kísérőjéről, akiket egy háromcsillagos szálloda jakuzzijában kapták rajta, ahogy együtt vodkáznak, fürdőznek és élvezik egymás társaságát. A pilótának és a stewardess-nek sem hozták nyilvánosságra a nevét.

A pilóta és a stewardess viszonya már hosszú ideje tartott Fotó: Pixabay

A hotelben romantikázó párt egy utas szúrta ki, aki feltehetőleg az egyik repülőútról ismerte meg őket. Kiderült, hogy a szállodában a nő és a férfi mellett más kollégák is ott voltak, de ők végül távoztak a helyszínről. Kitudódott az is, hogy a személyzet két tagja között egy jó ideje tartott már a viszony, sőt a pilóta állítólag többször is megkérte a nőt arra, hogy utazzon azokon a járatokon, amikkel ő fog repülni.

Az ügy kapcsán a légitársaság egy közleményt adott ki, amiben leírták, hogy mindketten 40 év körüliek, valamint nagyjából 5 éve dolgoznak a TUI-nál. Úgy tudni, hogy a pilóta és a stewardess még mindig a légitársaságnál dolgozik, azonban ez valószínűleg addig marad így amíg a belső vizsgálat le nem zárul - számol be róla a Daily Star.