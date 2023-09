Hónapok óta nem volt olyan időjárásban részünk, mint most

A vasárnap átvonuló hidegfront után egy kevésbé terhelő időszak következik. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik majd, ezenkívül egy olyan tényezővel is számolhatunk, amivel hónapok óta nem – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója Fotó: Vaskó Tamás/Metropol

Hónapok óta nem volt ilyen frontmentes az időjárásra, mint az elkövetkező néhány napban – közölte a jó hírt a meteogyógyász. Az ilyesmi nagyon ritka, hogy sokkal kevesebben lesznek, akik panaszokat tapasztalnak és ők is főleg a felmelegedés, a hőingás és a pollenek miatt.

Egy egészen különleges humán meteorológiai helyzet alakult ki. Olyan helyzetben lesz részünk, ami nagyon régen, hónapok óta nem fordult elő. Végre egy tartósan frontmentes, jó pár napon keresztül csendes időjárású meteorológiai helyzet alakult ki.

A frontérzékenyek végre javulást tapasztalhatnak. Komolyabb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A legtöbb időjárás okozta tünet többnyire enyhül vagy megszűnik. A sok napsütés pedig pozitívan befolyásolja majd a hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt tölteni a szabadban.

Érdemes ezt az időszakot megragadni és arra használni, hogy olyan dolgokat csináljunk, amit a korábbi időjárás nem tett lehetővé

– hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Azok az emberek, akik mégis tapasztalnak valamilyen keringési vagy fejfájásos panaszt, valószínűleg extrém érzékenyek az időjárás változásaira. Az emberek többsége ugyanis most szinte semmilyen hatást nem érez majd. A kisebb csoportba tartozók viszont ezeken felül például az allergiától is szenvedhetnek, most tetőzik ugyanis a parlagfű.

A parlagfű az éves maximumán van és ez bizony nagyon sok ember számára különösen megterhelő tényező.

A meteogyógyász azt is elmondta, hogy milyen negatív hatásai vannak az allergiának ebben az időszakban: ront az alvásminőségen, megterheli a légutakat, légzési nehézséget okoz, ami miatt a keringés sem olyan, mint ideális esetben.

Csütörtökön megint szúnyogirtás lesz a Fátyolka utcában

A Fátyolka utca 5–7. szám alatti ingatlan térségében megint földi úton történő, kémiai szúnyoggyérítés lesz szeptember 7-én, csütörtökön 21 és 0 óra között. Az alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a szúnyoggyérítés napján gyűjtsük össze vagy takarjuk le. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában az ablakokat, ajtókat tartsuk zárva, a külső levegőt bejuttató szellőztetőberendezéseket pedig kapcsoljuk ki. Az érintett területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt mossuk meg. Az irtást végző gépkocsi közvetlen közelében ne tartózkodjunk. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, valamint a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.

A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlják, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket – írta a kőbányai önkormányzat.

Egyre több kellemetlenséget okoznak a szúnyogok Fotó: nechaevkon

10 éve halt meg Miklós Tibor

2013. szeptember 7-én halt meg Miklós Tibor műfordító, dalszövegíró, a Különös szilveszter írója, a Hair fordítója. A Generál együttes szövegírójaként tűnt fel, nevéhez fűződik a hazai rockopera megteremtése. 1980–1996 között a Rock Színház alapító művészeti vezetője, 1996-től a Budapesti Operettszínházban a musicalek és rockoperák irodalmi vezetője volt. 1999-től a Ferencvárosi Nyári Játékok Kht. és a Piccolo Színház ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. A Sakk Matt, a Korong, majd a Generál együttes, Cserháti Zsuzsa, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor, Nagy Anikó, Szűcs Judith, a Crystal szövegírója. Több korszakos sláger – Különös szilveszter; Boldogság gyere haza; Zenegép; Álmodj királylány; Egy elfelejtett dal; Mit tegyek, hogy érezd – szerzője. Ő fordította a Jézus Krisztus Szupersztárt, az Evitát, a Hairt, A nyomorultakat, a Miss Saigont.

Ma ünnepli 25. születésnapját a Google

A Google jelenleg az egyik legnépszerűbb internetes keresőrendszer. A keresésen kívül többek között térkép és útvonaltervező, pénzváltó, számológép, naptár, levelező, fordító, és hirdető rendszer is. A projektet Larry Page és Sergey Brin alapította, akik mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. A Google különböző napokon is megünnepli a születésnapját, melyek különféle eseményekhez köthetők: néhányan úgy tartják, hogy a születésnap a domain bejegyzésének napja, amely 1997. 09. 15. Természetesen fontos dátum a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja is amely 1998. 09. 04. Bulikat és ünnepségeket pedig szeptember 7-én és 27-én is tartanak. A Google mindegyik születésnapját ünnepli, meglepetésszerűen változó Google-logókat láthatnak a felhasználók ezen jeles alkalmakkor.

Ma van a Fészek Művészklub megnyitásának évfordulója

A Művészklub a budapesti Kertész utcában található. Nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. A művészklub neve a Festők, Építészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek és Komédiások szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deyler Kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilahy Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették „örökös” székhelyüket a Kertész utcában.

32. Budapest Borfesztivál

Több mint 30 év tapasztalat, több tízezer borrajongó, a legkiválóbb hazai borászatok, prémiumfogások, interaktív játékok, meglepetések, VIP-terasz a közönség számára, mindez egy impozáns környezetben – szeptember 7. és 10. között a gyönyörű Budavári Palota teraszain várnak mindenkit a Budapest Borfesztiválon, a hazai borkínálat elegáns seregszemléjén. Az idei díszvendég, Latin-Amerika jellegzetes ételei mellett bemutatkozik Budapest öt kiemelkedő étterme, de a klasszikus street food ételek széles választéka is kíséri majd a finom italokat.

Kraft Sörfesztivál 2023

Több mint 30 hazai és külföldi sörfőzdével, illetve a legfontosabb hazai sörszaküzletek különlegességeivel várnak szeptember 7. és 10. között a Dürer Kertben, az idei Kraft Sörfesztiválon. Az összes fontos hazai sörpiaci szereplőt, de emellett külföldi, régiós neveket is felvonultató nagy sörös ünnepélyre számíthatunk, amire a sörös kiállítók külön készülnek az aktuálisan legizgalmasabb tételeikkel. Mind a négy napon koncertek és DJ-k színesítik a hangulatot, és food truckok is érkeznek, hogy a söröket finom falatok kísérjék.

Radák Eszter legújabb műveiből nyílik ingyenes kiállítás a Virág Judit Galériában

Vadonatúj Radák Eszter-művek szerepelnek a Virág Judit Galéria legújabb kiállításán, ahol a festőnő utóbbi két évben készült, eddig be nem mutatott alkotásait lehet megtekinteni. A Naplementék, bizsergő retinák című egybekötött tárlat szeptember 23-ig ingyenesen látogatható, mely idő alatt a festőnő tárlatvezetéseket is tart. A kiállításon a művek vásárlására is lehetőség nyílik az V. kerület Falk Miksa utca 30. száma alatt.

Radák Eszter „Túl keskeny, nem fér fel a fenekem” című alkotása Fotó: Radák Eszter/Virág Judit Galéria

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a fővárosban

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz szeptember 7-én Budapest több kerületében. Tilos megállni szeptember 7-én 7 órától szeptember 7-én 19 óráig Budapest II. kerületében, a Ganz utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, Bem felső rakpart mindkét oldalán a Kacsa utca és a Bem József tér között és a Bem József téren a KKM épületének főbejáratával szembeni parkoló területén.

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest V. kerületében. Tilos megállni szeptember 7-én 13 óráig a Petőfi Sándor utca mindkét oldalán a Párizsi utca és a Kossuth Lajos utca között.

Ilyen időnk lesz ma

Szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadékmentes időnk lesz. Reggel 15, délután 29 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk ma – írta meg a Köpönyeg.

A napokban tetőzik a parlagfű

A következő napokban a parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas-nagyon magas szintet érhet el, emiatt erősebb tünetek is jelentkezhetnek a parlagfűre allergiások körében. A csalánfélék pollenjei közepes szinten lehetnek jelen. Alacsony-közepes szintet érhet el a kenderfélék, az üröm, az útifű, a pázsitfűfélék és a libatopfélék pollenkoncentrációja – írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ.