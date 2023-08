Soha nem felejtjük el, amit a kisfiunkért tettek – meghatódott a nagybeteg Vencelke édesanyja

Augusztus 19-én, szombaton raliautók motorjainak zajától volt hangos a Bánhorváti Falunapon a sportpálya melletti füves terület. Az emberek azért gyűltek össze, hogy pénzt gyűjtsenek a kis Vencel számára, és így támogassák a műtétek előtt álló fiút.

Egész Bánhorváti összefogott a kis Vencelért – Fotó: Kovácsné Szabó Renáta

A Metropol megtudta, hogy a rendezvény ötletgazdája a helyi képviselő, Demeter Sándor volt, akinek Vencel családja nagyon hálás mindazért, amit összehozott.

Nagyon hálásak vagyunk Bánhorváti képviselőjének, Demeter Sándornak, aki szívét-lelkét beletette a szervezésbe mint ötletgazda. Szívből köszönjük minden résztvevőnek, kis településünk lakóinak, és a máshonnan ellátogató vendégeknek is, akik mind hozzájárultak Vencus gyógyulásához

– mondta a Metropolnak Kovács Vencel édesanyja, Renáta.

Kovácsné Szabó Renáta szerint nagyon jól sikerült a rendezvény, melyen ralilegendák és gyűjtötték az adományokat a szívbeteg kisfiú számára.

Balázs Öcsi és Varga »Cigány« Zoltán is emelte az esemény fényét, az egyikük még ment is pár kört, amit szintén nagy élmény volt látni

– mesélte Renáta a szombati rendezvény legemlékezetesebb pillanatait.

Kovácsné Szabó Renáta, Kovács Vencel és Balázs Öcsi – Fotó: Kovácsné Szabó Renáta

A jótékonysági autós találkozón a Hamu becenévre hallgató File Zoltán például egész nap rótta a köröket autójával a vendégek nagy örömére – tudta meg a Metropol.

Ami a legfontosabb, hogy láthatóan jól érezték magukat mind a jótékony célból összegyűlt ralisok, mind a vendégek. Számunkra is hatalmas élmény volt találkozni velük, és személyesen is köszönetet mondani jóakaróinknak ezért az önzetlen összefogásért. Fantasztikus közösséget ismertünk meg, és soha nem felejtjük el, amit a kisfiunkért tettek

– hangsúlyozta hálás szívvel Vencel édesanyja.

Vencel az állapotához képest nagyon jól érezte magát a rendezvényen – Fotó: Kovácsné Szabó Renáta

Kovács Vencel most újabb szívműtétre vár, amelyre a Supersum Alapítvány, valamint a rendezvény által összegyűjtött összeget is fordítják majd. Mivel a kisfiú továbbra is tápszondára és lélegeztetőgépre szorul, a fejlesztések és a terápia további költségekkel jár, melyek fedezéséhez minden támogatásnak örül a család.