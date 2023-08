Mutatjuk milyen változások lépnek életbe augusztus 1-jétől!

Augusztus 1-jétől kivezetésre kerülnek az árstopok, de a kötelező akciós árak mértéke az élelmiszereknél 15 százalékra nő. Egyes termékek ára a beszerzési áránál is olcsóbb lesz, hideg élelmiszereket is lehet majd venni a megemelt összegű SZÉP-kártyával és eltűnik több készpénzes jegyautomata. Számos változás kezdődik kedden, melyek közül mutatjuk a legfontosabbakat.

A magyar kormány június végén több fontos változásról döntött. Többek között a családtámogatások átalakításáról, az adható cafeteriakeret megemeléséről, a SZÉP-kártyára vonatkozó szabályok módosításáról és a boltokat érintő kötelező akciózás mértékének emeléséről is. Ezen intézkedések jelentős része augusztus elsejével lép életbe. Ezenkívül augusztus 1-jétől a BKK-jegyautomatái közül több már csak bankkártyát fogad majd el, készpénzt nem. Íme a legfontosabb részletek!

Megszűnnek az élelmiszerárstopok

Az élelmiszerárstopok megszűnése azt jelenti, hogy az eddig hatósági áron kínált termékeket ismét az üzletek árazhatják majd be. Így a kristálycukor, a búzafinomliszt (BL 55), a finomított napraforgó-étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tehéntej, a tyúktojás és az étkezési burgonya ára más lesz augusztus elsejétől. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy drágábbak lesznek. Az olaj augusztustól érvényes ára például 500 forint körül lesz majd literenként, a lisztté 190 Ft/kg körül, a sertéscombé 1500 Ft/kg körül, de csökkenni fog a mostani árakhoz képest a tojás és a tej ára is az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint.

Emelkedik a kötelező akciózás mértéke

Az árstopok mellett az infláció jelentős csökkentése érdekében a kormány kötelező akciókat vezetett be június 1-jétől. Azóta a nagy üzletláncoknak az árstopos termékek mellett minimum 20 termék árát kell hetente mérsékelnie. Augusztus 1-jétől ez kiegészül a jelenleg még árstopos termékekkel.

Az árcsökkentés során a boltoknak legalább egy termék árát kell mérsékelni termékkategóriánként. Arról a kereskedő dönthet, hogy mit akcióznak le. A leárazás mértékéről azonban a kormány dönt. Ez eddig 10 százalék volt, de augusztus elsejétől legalább 15 százalék. Mostantól kezdve úgy kell meghatározni az akciós árat, hogy a bruttó beszerzési árból kell 15 százalékot engedni. Kötelező akciók egyelőre 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között lesznek, de nem csak az üzletekben. Néhány csomagküldő kereskedőre is vonatkozik a törvény, mint pl. a Foodora vagy a Wolt.

A boltokban is lehet SZÉP-kártyával fizetni

A kormány arról is döntött, hogy megemelik a SZÉP-kártyára utalható keretösszeget, valamint lehetővé teszik, hogy ebből a pénzből hidegélelmiszert is lehessen vásárolni. A döntés értelmében 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók a jelenlegi rekreációs kereten felül – ami évi 450 000 Ft – a Széchenyi Pihenő Kártyákra egyszeri, legfeljebb 200 000 ezer forintos összeget utalhatnak, ami béren kívüli juttatásnak minősül.

Ugyancsak 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló összegeket (nagyjából 120 milliárd forint) a családok belátásuk szerint hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználhatják, hasonlóan a 2022. február 1. és 2022. július 1. közötti időszakhoz. Azt, hogy melyik üzletben kötelesek elfogadni a kártyát a gazdasági tevékenységi kör határozza meg: az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedőknek, a zöldség-, gyümölcs- kiskereskedőknek, a hús-, húskészítmény-kiskereskedőknek, a hal- kiskereskedőknek, a kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedőknek, az egyéb élelmiszer-kiskereskedőknek és a dohányboltoknak mind el kell fogadniuk a SZÉP-kártyát.

Készpénzmentessé válnak jegyautomaták

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) úgy döntött, hogy augusztus 1-jétől további 25 automatát tesz készpénzmentessé. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyan automaták, ahol eddig lehetett készpénzzel fizetni, de ezentúl ott csak kártyával lehet majd.

Állításuk szerint a jelenlegi 315 automata 25 százalékának üzemeltetése lesz kiszámíthatóbb és üzembiztosabb. Az automaták élettartama tovább nőhet, így gazdaságosabb lesz a hálózat fenntartása, tehát spórolnak majd.

A lépéssel csökken az ügyfelek megkárosítását célzó visszaélések lehetősége, a készülékek üzemeltetése pedig kiszámíthatóbb és üzembiztosabb lesz.

A BKK korábban decemberben 25, májusban pedig 30 jegy- és bérletautomatát készpénzmentesített. Az eddigi tapasztalatok állításuk szerint azt mutatták, hogy a vásárlók ugyanúgy igénybe vették a bankkártyás automatákat, mint a készpénzzel működőket, viszont így kevésbé alakultak ki sorok a készpénzes automatáknál.

A készpénzmentesített megjelenése minimálisan ugyan, de változik: letakarják az automaták készpénzt elfogadó és kiadó nyílásait, illetve egy matrica is figyelmezteti majd az ügyfeleket a vásárlási módokra.

Az alábbi helyeken változnak majd a fizetési lehetőségek:

Astoria

Batthyány tér, aluljáró

Bikás park

Boráros tér, 2-es villamos és HÉV-állomás

Csepel, HÉV-állomás

Deák Ferenc tér

Déli pályaudvar

Kelenföld vasútállomás

Keleti pályaudvar

Lehel tér, metróbejárat, 14-es villamosmegálló

Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér, 2A és 2B terminál

Mexikói út

Nagyvárad tér

Népliget

Nyugati pályaudvar

Örs vezér tere

Puskás Ferenc Stadion

Rákoskeresztúr-városközpont

Rákospalota, vásárcsarnok

Rákóczi tér

Újpest-központ

Újpest-városkapu

A jegy- és bérletértékesítő pontok teljes listája a bkk.hu/pontkereso oldalon található.

