Itt vannak a kormány legújabb döntései: szépkártyás fizetés a boltokban és gazdaságélénkítő bejelentések

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón az alábbiakat közölték:

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Azt látjuk, hogy a háborús helyzet nem könnyebb, hanem egyre nehezebb lesz. A háború egy új szakaszába lépett. Látjuk az adatokat, a harctéren egyre többen halnak meg. Éppen ezért a kormány álláspontja az, hogy minél előbb béke legyen. Azonnal tűzszünet és béketárgyalások szükségesek.

- kezdte bevezetőjében Gulyás Gergely. A politikus rámutatott, hogy ez az infláció mérséklésére és esetleges megszűnéséhez vezetne. Azzal, hogy Magyarország a békepártiságot támogatja, rengeteg támadást és kritikát kap az unió más tagjaitól - emelte ki a politikus.

"A kormánydöntéseknél a legfontosabb még mindig az, hogy Magyarországnak 2024-re legyen elfogadott költségvetése és miután háborús időket élünk, ezért védelmi költségvetésre van szükségünk. Ez garantálja jövőre is a magyarok biztonságát. Megvédi a családokat, a nyugdíjasokat, és a munkahelyeket" - tette hozzá a miniszter. A politikus szerint elegendő forrást nyújtanak hozzá, hogy a NATO-nak is megfeleljenek. A magyar GDP 2%-át is eléri ez a forrás.

A civil emberek is segíthetnek a helyzet javításán

"Az országnak a legnagyobb segítséget most az jelenti, hogy ha valaki államkötvényben, vagy kincstárjegyben tartja a megtakarításait. Ráadásul ezek adómentesek" - mutatott rá Gulyás Gergely, hogy milyen lehetőség van most az emberek kezébe. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek a befektetési lehetőségek biztos hozammal rendelkeznek.

Gazdaságvédelmi akcióterv

A háborús szankciók miatt az energiaárak továbbra is magasak, és ez megterheli a magyar vállalkozásokat. Ezért a tavalyi évben a vállalkozások 81%-a rögzített áras szerződést kötött az energiára - emelte ki a miniszter.

Ma ezeknek a vállalkozásoknak az egyharmada 320 euró/megawatt felett fizet, és az átlag is ebben a körben 250 euro/megawatt felett van. Ezért három olyan területen is - amely a gazdaság teljesítményére és az inflációra is nagy hatással van - árplafont vezettünk be. A legmagasabb árat július elsejétől 200 euro/megawattban állapítottuk meg, ez nettóár. Három szektorra vonatkozik ez az ár, a feldolgozói szektorra, a szálláshelyszolgáltatásra, és a raktározásra, szállításra. Azért ezekre a területekre, mert ezek a termelő, vagy termeléshez kapcsolódó területek. Ezek az inflációra és a gazdaságfejlődésére is nagy hatással vannak. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a szektorok ebben az évben már ne emeljenek az áraikon.

- foglalta össze a gazdasági akcióvédelmi tervet Gulyás Gergely. Ez az intézkedés több mint 5000 vállalkozásnak segít.

A gazdasági akcióterv ára a költségvetésben

Összesen 40 milliárd, valamint jövőre 10-15 milliárdos költségvetési teherrel jár majd a most bejelentett gazdaságvédelmi csomag

- mondta az Origo kérdésére Gulyás Gergely.

Augusztus elsejétől szépkártyával is vásárolhatunk hideg élelmet

A kormány lehetővé teszi a szépkártyák felhasználását a hideg ételekre 2023 augusztus egytől, december 31-ig. Erre korlátlanul lesz lehetőség.

Ebben az időszakban a munkáltatók a szépkártya keretet, a 400 ezret, további 200 ezerrel megnövelhetik, a kedvezményes szabályoknak megfelelően.

- mondta el a miniszter.

A gyógyszerforgalmazókra és -gyártókra vonatkozik a gazdasági akcióterv harmadik pontja.

"Mivel ők is részesei az extra profit adó megfizetésének, ezért a 28%-ról 40%-ra emeltük náluk a profitadót korábban. Ezért a kormány most arról döntött, hogy július elsejétől, a 20%-ot leírhatják, hogy ha kutatásra, vagy beruházásra fordítják. A gyógyszergyártók esetén pedig a jövőévtől megfelezzük a profitadót. A jövőévre megfelezett extraprofit adót még egyszer le lehet írni, ha a gyógyszergyártó cégek kutatás, fejlesztésre vagy beruházásra költik el" - foglalta össze a pontokat Gulyás Gergely.

A kormány elutasítja a migránskvótát

A kormány továbbra is elutasítja a brüsszeli kötelező migránskvótát, itt egy brüsszeli hatalmi visszaélésről van szó

- zárta sorait a politikus, mielőtt elkezdődtek volna az újságírói kérdések.