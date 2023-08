Tiszta erőből nyár: kánikula, magas UV-sugárzás, pollenek és eső keseríti az életünket

A zavartalan, napsütéses, csapadéktól mentes hétfői időjárás során egyre melegebb lett az idő. Ez a 35 Celsius-fok közeli nappali hőmérséklet az egész hetet jellemzi majd. Országos szinten elmondható, hogy kánikula lesz, melyet a néha előforduló kisebb záporok, zivatarok sem enyhítenek majd.

Visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet Fotó: Metropol

Kedden a sok napsütést megzavarhatják a gomolyfelhők, de csapadék is várható, miközben 33-34 Celsius-fok körüli országos hőségre számíthatunk.

Napos, gomolyfelhős időre van kilátás szerdán és csütörtökön. Elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. A délies szél néha megélénkülhet. Mindkét délutánról elmondható, hogy 33 fok körüli értékeket mérhetünk.

Folytatódik az igazi nyári idő sok napsütéssel, egy-egy frissítő záporral vagy zivatarral pénteken és szombaton. Hiába a kisebb mennyiségű csapadék, marad a 30-35 fokos meleg idő – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A következő egy-két napban az allergének közül a parlagfű, a csalánfélék és az alternaria koncentrációja lesz magas. Közepes koncentrációja lesz az ürömnek és a kenderféléknek. A pázsitfűfélék, a ciprusfélék, a tiszafafélék, a fenyőfélék, az útifű, a lórom, a disznóparéj- és a libatopfélék alacsony koncentrációban lesznek jelen a levegőben.

Nehéz napok várnak az virágpor-allergiásokra Fotó: Towfiqu barbhuiya / pexels.com

A kánikula és az allergiaszezon mellett a viszonylag magas UV-sugárzásra is érdemes felkészülni. Az ország egész területéről elmondható, hogy erős napsugárzás lesz a következő napokban. Magas UV-sugárzás esetén már 30-60 perc alatt is leéghetsz, ha nem kened be magad naptejjel. Ha sok időt töltesz a napon, a szemed is óvd a káros sugaraktól, mindenképpen viselj napszemüveget.