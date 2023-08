Kibővítik a Sziget Fesztivált: Budapest több kiemelt helyszínét is bevonják a forgatagba

A Sziget Fesztivál idején több egyedi, Szigethez kapcsolódó esemény várja a zenerajongókat Budapest kiemelt helyszínein. A Sziget City Takeover célja, hogy a fővárost is bevonja a fesztivál forgatagába a különböző nappali események formájában.

A 4 napos rendezvénysorozat augusztus 10-13 között várja különböző ikonikus helyszíneken nemcsak a Sziget Fesztivál látogatóit. A Halászbástyán a Cinema hall és Be Massive Castle Party-k, a megújult Városligetben a House Piknik City Piknik, az Eiffel téren a City Matiné kerül megszervezésre. Az Európa hajón zajló Cruisin Boat Partyk pedig már évek óta kedveltek nemcsak a Szitizenek körében.

A rendezvényeken ismert nemzetközi és hazai sztárok lépnek fel, mint például MATADOR (IRL), DJ TENNIS (IT), Glowal (IT), James Zabiela (UK), Nick Curley (DE) vagy a Kraak & Smaak Dj Set (NL)

Castle Party, Halászbástya – Augusztus 10-11.

Augusztus 10-én a Cinema Hall szervezésében Matador (IE) lép fel a festői Halászbástyán. Ezt követi Augusztus 11.-én Glowal (IT) duója, a Be Massive rezidens dj-inek támogatásával. Ezen a kétnapos exkluzív eseményen a város szédítő panorámáját csodálva bulizhatnak az ide látogatók.

City Piknik, Városliget – Augusztus 12.

A House Piknik megszokott dzsungeles látványvilágával és tech-house ütemével várja a látogatókat a Városligetben. Nick Curly (DE), a nap nemzetközi fellépője, a magyar line up-ot a House Piknik rezidens fellépői adják. Piknikhez illően pedig nemcsak a zenéé a főszerep, hanem nappali együttlét, kikapcsolódás is garantált.

CityMatiné, Eiffel tér – Augusztus 13.

Lezárásról a CityMatiné csapata gondoskodik, akik Dj Tennis (IT) és Kraak & Smaak (NL) dj-szettjével zengik be az Eiffel teret! Központi elhelyezkedésének köszönhetően ez a tökéletes daytime program egy hosszú, Szigeten eltöltött éjszaka előtt.

Sziget Cruisin Boat Partyk, Európa Hajó – Augusztus 11-13.

Évek óta színesítik a Sziget Fesztivál világát a Cruisin Boat Partyk. A város dunai szakaszán közlekedő hajó nemcsak zeni programjával, hanem a teljes Budapest dunai panorámájával ad lélegzetelállító élményt. A pénteki napon Bart Skils (NL), szombaton James Zabiela (UK), vasárnap pedig a Vunzige Deuntjes Soundsystem (NL) gondoskodik a feledhetetlen hangulatról.

