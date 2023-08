30 éves a Sziget Fesztivál: számos újdonságot vezetnek be

Nagy változásokra számíthatunk a Sziget Fesztivál látványvilágában – ígéret szerint visszatérnek a jól ismert dekorelemek és dizájnok, amelyeket már 2019-ben és a korábbi években is megcsodálhattunk. Az idei dekorációk újabbakkal is kiegészülnek, így még izgalmasabb és lenyűgözőbb látványt kaphatunk. További örömteli hír, hogy több helyszínt is teljesen újragondolnak, változik a vendéglátás is, sőt még port sem kell majd nyelnünk bulizás közben.

Tömegeket várnak az idei fesztiválra – Fotó: Sziget Fesztivál sajtóiroda

A hang- és fénytechnika is fejlődik, így a koncertek és fellépések minősége is magasabb szintre emelkedhet. A Sziget mindig is kiemelkedett az installációk és művészi alkotások terén, és most ismét visszatérnek az Art of Freedom installációk, amelyek még gazdagabbá teszik majd az esemény atmoszféráját.

A K-híd, ami az egyik ikonikus jelképe a fesztiválnak, újra díszbe öltözik, így a fesztiválozók számára ismét szemet gyönyörködtető látványt nyújt majd. Az idei Sziget Fesztivál ígéretének megfelelően tehát a látványvilágban számos izgalmas és új elemmel találkozhatunk, amelyek még felejthetetlenebbé teszik majd az eseményt.

A vendéglátás terén is jelentős változás lép életbe idén: Azt tervezik, hogy minden ételudvarban elérhetővé válik a vegetáriánus és vegán ételkínálat, emellett az egyéb speciális étrendet követő vendégek igényeit is figyelembe veszik, valamint az árakat is barátira szabták:

Kiemelkedően fontos, hogy minden food truck rendelkezzen legalább egy »budget food« opcióval, melyek ára nem haladhatja meg a 2500 Ft-ot. Az ilyen opcióknak meg kell felelniük a főételre vonatkozó követelményeknek, így mindenki számára elérhető és megfelelő minőségű ételeket kínálhatnak

– nyilatkozta korábban Kádár Tamás, a Sziget ZRT. ügyvezetője.

A szervezők további erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelem terén a Greener Festival program keretében. A tavalyi évben már sikerült a fesztivál teljes hulladékának 42%-át újrahasznosítani, azonban az idei cél az, hogy ez az arány elérje vagy akár meghaladja a 50%-ot. A vizesblokkokat is lecserélik, így mostantól elfelejthetjük a bűzölgő TOI-TOI mosdókat, és kiépített konténermosdók kerülnek a fesztivál egész területére. A fenntarthatóság fokozása érdekében 2023-ban kísérleti jelleggel elindul egy karbonkompenzációs program is azok számára, akik repülővel érkeznek Budapestre a Sziget miatt. Ezáltal az esemény még zöldebbé és környezettudatosabbá válik, hozzájárulva a környezet védelméhez.

Íme a top 3 újítás, ez vár az idei Szigeten: