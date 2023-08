Augusztus 7-én bemelegítő koncertekkel indul a bulihét

Augusztus 7-én Purci Dance Party lesz a Dürer Kertben, ahol az augusztus 9-én elstartoló cseh Brutal Assault fesztivál néhány fellépője csap majd egy bemelegítő bulit.

Augusztus 7-én kezdődnek a bemelegítő bulik (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A legendás amerikai death metal brigád Possessed mellett fellép a Macabre, a Jucifer, a Siberian Meat Grinder, a Child Bite és a Syk, hazai részről meg a Liberal Youth, a Crippled Fox és a Skizo. A ma már kultikusnak számító Possessed mindössze két nagylemezt adott ki, az 1985-ös Seven Churches és az 1986-os Beyond The Gates azonban alapvető hatást tett a formálódó death metal mozgalomra, és máig az irányzat alapművei közé tartozik. A bandában ma már csak Jeff Becerra énekes található a régi felállásból, társai Daniel Gonzalez és Claudeous Creamer gitárosok, Robert Cardenas basszer és Emilio Marquez dobos. A Possessed évek óta tervezget egy új lemezt, és elméletileg hamarosan ki is jönnek majd a folytatással.

Mozisziget a Margitszigeten

Nincs jobb nyáresti program a kertmozizásnál, kivéve, ha még ingyenes is. A Mozisziget ezek alapján pedig egy kihagyhatatlan élmény: augusztus 1–14. között 14 filmet mutatnak be a Margitszigeti Atlétikai Centrum füves pályáján. Ezek között az elmúlt években készült francia, izraeli, osztrák, dél-koreai, német, finn, olasz, észt, svájci, szlovák, ukrán, japán, portugál és spanyol filmek szerepelnek, melyeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítenek.

Ma este az Életem nője (La donna per me) című filmet vetítik. A 2022-es olasz romantikus vígjáték arról szól, hogy Andrea (olasz férfinév) és Laura az egyetem alatt megismerkedik, együtt él, majd összeházasodik. Andreát kétségek gyötrik, amelyekről a három legjobb barátjának is beszél a legénybúcsú estéjén. Úgy érzi, megfullad és rengeteg lehetőséget elszalasztott, például azt, hogy ismertté váljon a zeneiparban. A barátaival töltött este után Andrea egyfajta elektromos viharba kerül, és egy idegen lakásban ébred, amellett a nő mellett, akit a legénybúcsú estéjén nézett ki magának. Tulajdonképpen azt az életet éli, amire mindig is vágyott: pénz, hódítások, hírnév. Másnap ismét egy újabb lakásban, egy új életben ébred, amelyben, érzelmi életét nézve is, másféle döntéseket hozott. Az álom rémálommá válik, egy ördögi körbe kerül, amelyből nem tud kiszállni, és amelyben mindig visszatér ahhoz a bizonyos naphoz.

Cziffra Fesztivál 2023

A Szentendrei Teátrummal közösen augusztus 7-től augusztus 10-ig változatos programokkal vár a Cziffra Fesztivál Szentendrén. A Budapest Ragtime Band egyedi programmal készül a koncertre, Bősze Ádám és László Ferenc szórakoztató zenetörténeti előadásra invitál, és megtekintheted az idén tavasszal bemutatott, Tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilmet a legendás zongoraművész életéről.

Macskás kiállításra fel!

A macskák különleges személyisége évezredek óta vonzza az emberiséget, inspirálva a képzőművészeket is. Az ókori Egyiptomban úgy tekintettek az állatokra, mint isteneik megnyilvánulásaira. A CICC! kiállítás fő témáját nem is olyan nehéz kitalálni. Igen, macskákról, avagy cicákról van szó.

A Hegyvidék Galéria tárlata a legfrissebb kortárs alkotásokon keresztül mutatja be, milyen sokrétűen, többféle értelmezésben és stílusban lehetséges a macskákat ábrázolni, miközben sokszor jelenkorunk problémáira is reflektálnak. A kiállítást augusztus 18-ig nézheted meg, és abban az esetben is érdekes lehet számodra, ha te inkább kutyás típus vagy.

Ma lett 48 éves Charlize Theron

Charlize Theron Johannesburg közelében, Benoniban született 1975-ben. Szülei francia és német származásúak. Alkoholista édesapját édesanyja lőtte le önvédelemből, amikor Charlize 15 éves volt. Pályáját modellként kezdte, 18 évesen szerepelt először filmen. Olyan alkotásokban szerepelhetett, mint Az ördög ügyvédje, az Árvák hercege és A rém, amelyért 2003-ban Golden Globe- és Oscar-díjat kapott. Az utóbbi években feltűnt Az olasz melóban, a Mad Maxben és a Halálos iramban nyolcadik részében.

Ma ünnepli 63 születésnapját az X-akták sztárja

David Duchovny részben orosz felmenőkkel rendelkező családban született 1960-ban. Tizenévesen kezdte érdekelni a színészet, diplomáját végül mégis a Yale Egyetemen szerezte meg angol irodalom szakon. Számos kisebb szerep után az áttörést az ikonikus X-akták című sorozat jelentette számára 1993-ban, melyben a férfi főszereplőt, Fox Muldert alakította 25 éven keresztül.

Fotó: THEO WARGO / AFP

Emellett olyan filmekben foglalkoztatták, mint a Beethoven, a Chaplin, az Istent játszva, a Zoolander, vagy a Bűvölet – Az örökség. Két gyermek édesapja, volt felesége Téa Leoni.

Inkább tavaszias, mint nyárias időnk lesz ma

Hétfőn a napsütés mellett felhőátvonulások várhatók. Már csak elszórtan fordul majd elő zápor. Az északnyugati szél még mindig erős lesz. A nappali hőmérséklet maximuma 20–25 Celsius-fok között várható. Csak kevés helyen lesz nyári meleg – írta meg a Köpönyeg.

Az előrejelzések szerint a hét folyamán lassan, de fokozatosan növekszik majd a nappali és az éjszakai hőmérséklet. Ennek köszönhetően a hét eleji, inkább tavaszias időjárás után a hét második felében valamivel jobb időnk lesz. A hét vége felé talán lesz némi napsütés is, de kánikulára nem számíthatunk.