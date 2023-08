Hatvanezer forintot dobunk ki a kukába évente, pedig könnyen a pénzünknél maradhatnánk

Belegondolni is szörnyű, hogy milyen mértékűvé nőt hazánkban az élelmiszer-pazarlás, persze ez világszinten is megdöbbentő adat, hiszen évente 1,3 milliárd tonna élelmiszer kerül a kukákba. Ebből Magyarország 635 ezer tonnát „vállal”, ami országunk méretét és lakosainak számát tekintve is egy borzasztóan magas szám.

Évente 1,3 milliárd tonna élelmiszert dobunk ki a kukákba Fotó: Rachek Claire / pexels.com

Jogosan merül fel a kérdés, hogy melyek azok az élelmiszerek, amik leginkább a kukában végzik. Ekkora élelmiszer-pazarlás mellett nem csodálkozhatunk azon, hogy ezeknek is van amolyan toplistája. A Ripostnak nyilatkozott dr. Kasza Gyula, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programjának vezetője. A szakember elárulta, hogy a képzeletbeli dobogó tetején a készételek állnak, ami leginkább annak köszönhető, hogy mi magyar emberek túlzásba visszük a gondoskodást, különösen akkor, ha vendégeink vannak. Az ezüstérem megosztva a zöldségeké és a gyümölcsöké, melyek sokszor megfonnyadnak, megpenészednek. Utolsó éremszerző helyen pedig a pékáruk vannak.

A cikket olvasva biztos elgondolkodsz rajta, hogy hogyan csökkenthetnéd az élelmiszer-hulladékot mennyiségét. Ehhez óriási segítség a Nébih Maradék nélkül programja, melyben például olyan egyszerűen végrehajtható, ám rendkívül hasznos tanácsok vannak, mint például az, hogy a vásárlásaink előtt próbáljuk megtervezni, hogy egy héten mennyi kenyér fogy el, és ehhez mérten vegyünk inkább többször, kisebb mennyiséget.

Pékárukból is töménytelen mennyiség landol a szemétben Fotó: Maram / pexels.com

Fontos tudnod, hogy a kovászos és krumplis, illetve a hozzáadott zsírt tartalmazó kenyerek tovább maradnak frissen, mint a bagett, a briós vagy éppen a kifli. Kiemelten fontos tényező a tárolás és a maradék újrahasznosítása is. A legnépszerűbb és egyben a legrosszabb tárolási mód a nejlonzacskó, ezt el kéne felejteni.

A legjobb alternatíva a fagyasztás a kenyér frissességének megőrzésére. Szeletelve, vagy kisebb porciókban tegyük be a mélyhűtőbe, így bármikor kivehetünk akkora mennyiséget, amennyire szükségünk van. Mikróban vagy sütőben gyorsan felolvaszthatjuk, és olyan lesz, mintha frissen sült volna. Ha így teszünk, máris sokat spóroltunk. A Ripost videójából az is kiderül, hogy ha így teszünk, abból még több élelmiszert, sőt színházjegyet is vennének olvasóink.