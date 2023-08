Becsönget és Nikit keresi a balfék betörő Újpalotán

Egészen megdöbbentő történetről számolt be a napokban egy nő az egyik XVI. kerületi, zárt Facebook-csoportban. Mint írta, valaki megpróbált egy betöréshez használt eszközzel bejutni a Monoki utcában egy kapun. A betörő addig-addig próbálkozott, amíg végül beletörte a zárba az eszközt, így végül nem tudott bejutni az ingatlanba.

Rejtélyes betörő járja Újpalotát – Képünk illusztráció (Forrás: Pexels)

Az ilyen, és ehhez hasonló betörések nem új keletűek a fővárosban. Nemrég hasonló esetről számolt be egy férfi az egyik újpalotai zárt csoportban, akihez egy különös kinézetű idegen próbált meg nemrég betörni a Fő téren. A férfi arra lett figyelmes, hogy kopognak, majd amikor kinyitotta az ajtót egy furcsa külsejű alak állt vele szemben. Elmondása szerint a betörő vékony testalkatú, kb. 170 cm magas körüli lehetett, és csapzott volt a haja.

Azt mondta, hogy Nikit keresi. Megmondtam neki, hogy nem ismerem, akit keres és becsuktam az ajtót. Pár perccel később megint bekopogott

– számolt be különös élményeiről.

Ezután már nem nyitott ajtót, ám az idegen ekkor megpróbált mégis benyitni. A megrémült férfi köpni-nyelni nem tudott, hirtelen azt sem tudta, hogy mitévő legyen.

Annyi biztos, hogy eddig rutinból zártam az ajtót akkor is, amikor otthon voltam. Ezentúl ez nem rutin lesz. Legyetek óvatosak

– hívta fel a többi lakó figyelmét.

Nem árt az óvatosság

A férfi posztja alá rengeteg hozzászólás érkezett, az egyik hozzászóló ráadásul kísértetiesen hasonló élményről számolt be.

Körülbelül 8 éve lehetett, amikor a Nyírpalotában laktunk, és ugyanez történt. Hajléktalan csávó ugyanúgy Nikit kereste éjjel, többször kopogott, mire eltűnt

– írta.

Egyre több a besurranó tolvaj Budapesten – Képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Ugyancsak hasonló esetről írt egy másik lakó is, akihez pár hete szombaton hajnali fél 4-kor ugyanezzel a szöveggel csengettek be. Hasonló esetről mesélt az a helyi is, akihez korábban „rovarirtás” címszóval próbáltak nemrég bejutni. Mint írta, nagyon elveszett volt az idegen, de amikor megkérdeztem tőle, mit akar, csak a rovarirtásról kezdett el beszélni. A gond csak az, hogy a háznak van saját rovarirtója – tette hozzá.

Kamera is felvette a besurranót

Mint arról korábban írtunk, a III. kerületi Kincses utcában két hete vasárnap hajnalban feltörte egy férfi a lakatot, majd semmitől sem tartva osont be a telekre. A betörő teljes nyugalomban, körülbelül 10 perc alatt feltankolt, majd elhagyta a helyszínt. Azonban a legmegdöbbentőbb dolog ezután történt: öt óra negyven perckor visszatért és folytatta a telek kipakolását. A tulajdonos szerint mindent elvitt, amit talált. Munkagépeket, szerszámokat, de még a hosszabbítókat is.

A betörő azonban nem volt olyan szerencsés, mint gondolta. A biztonsági kamera rögzítette a mozgását.

A III. kerület is közkedvelt lett a tolvajok körében

A Kincses utca és a Toldi utca környékéről korábban többen is jelezték, hogy betörtek hozzájuk. Egy Facebook-csoportban már el is kezdték gyűjteni a hasonló eseteket és azt kérték, hogy mindenki figyeljen, ha gyanús alakokat látna hajnalban a környéken.

Kisebb, de értékes tárgyakat visznek. Motorossisak, -ruha, -cipő, szerszámok, de a gyerekjátékot és könyvet, szalámit, kolbászt sem hagyják ott

– írta egy hölgy a posztban, amiben felhívta a figyelmet az esetre.