Semmibe nyíló lift, össze nem érő felüljáró: a baloldal 40 év alatt sem tanult meg építeni - videó

Mindenki jobban járna, ha a baloldal nem építkezne. Úgy fest, közel fél évszázad sem volt elegendő ahhoz, hogy megtanuljanak egy felüljárót rendesen megcsinálni, vagy olyan liftet építeni, amelyik az emeleteken nyílik, nem pedig a semmibe. Mindezt persze súlyos tízmilliókért... Összegyűjtöttünk néhány blamázs példát, amelyen a hasát fogná mindenki a nevetéstől, ha egy filmben látná, de miután ez a szomorú valóság, a helyi lakosok és az érintett autósok inkább sírdogálnának...

Fotó: Fortepan

Botrányos Nyugati (akkor még Marx) téri felüljáró: nem ért össze a "híd" középen

A kommunista időkben Kádár János és "szakemberei" mutatták meg egy igen látványos példával, hogyan építkezik a baloldal még 1980-ban a Nyugatinál, az akkori nevén még Marx téren készülő felüljáró építésével. A munkálatokat két oldalról két csapat végezte, de mire középre értek, kiderült: nem ér össze a "híd", eltérnek a szintek. A kínos szituációt magyarázkodás követte, több válasz született, ahogyan városi szóbeszéd is. Az egyik szerint azért történhetett a blamázs, mert a felüljáró egyik végén a Balti-tengeri nulla vízszinthez mértek, a másik végen pedig az Adriáét vették alapul...

Egy magyarázat szerint kilopták a cementet a híd alapozásából Fotó: Fortepan

Volt, aki arra esküdött, hogy a hiba a tervezőasztalon történt, és emiatt Wellner Péter mérnök öngyilkos lett. Valójában valószínűleg a párt elvtársai hibáztak, a Fővárosi Tanács sürgette a kivitelezést, ez okozta a galibát. Persze őket sosem vonták felelősségre. Helyette ráverték Wellnerre a balhét, aki 46 ezer forint (1980-ban!) pénzbüntetést kapott, amiből végül "csak" 8 ezret kellett megfizetnie... Az már csak hab a tortán, hogy ennyi verejtékes munka és büntetés után, Karácsony Gergely évtizedekkel később kitalálta: bontsuk el a felüljárót! Reméljük, a baloldali főpolgármester csak nagyzolt és nem kezd újabb munkálatokba a felüljárón...

Kontármunka a Blahán: valahogy sosem sikerül a térkövezés

Ha már Karácsony Gergelyt említettük – aki úgy fest, a legjobb tanítványa a kádári sufnituning-bénázásnak - , folytassuk a 2022 decemberében átadott Blaha Lujza térrel. Itt valahogy mindig "mozog" a térkő, már többször javítani kellett. De ez még semmi, a Nyugati téri felüljáró "mintájára" itt sem ért össze középen az építmény. Jelen esetben a burkolat, amit egy jó ideig nemes egyszerűséggel betonnal foltoztak meg. Gondolták Karácsonyék: Jó'van az úgy...

Kontármunka a Blahán, amelyet Mekk Elek a semmihez sem értő szaki is megirigyelhetett volna Fotó: Metropol

A terület burkolásakor lerakott járólapokat a tér két külső oldaláról kezdtek befelé rakni a munkások, de a találkozási pontnál nem értek össze a lapok. Ezt a hibát úgy is hagyta a kivitelező, a réseket elegánsan betonnal öntötték ki, ahogy minden más olyan helyen, ahol oszlopot kellett kikerülni. Emellett a két oldalról rakott térkő színe nem is egyforma. Ha a saját tulajdunkról, lakásunkról vagy kertünkről lenne szó, rögtön fölszedetnénk a „mesterrel” ezt a gány melót. De itt nem ez történt, Karácsonyék boldogan átvették. Mindebből látszik, hogy bár a főpolgármester százmilliókkal költött többet a tervezettnél a térre, de trehány munkával szúrta ki a budapestiek szemét. Ezt már akkor lehetett gyanítani, amikor éppen a Metropol buktatta le a Blahán héderelő, sütkérező, bográcsozó munkásokat, akik lógatták a lábukat és még el is mondták kollégánknak. Találkoztunk olyanokkal is, aki az aluljáróban fociztak munkavégzés helyett...

Érthetetlen: Ötméteres bicikliút 1,5 millióért a XV. kerületben

Hopp, egy rövidke, de legalább drága bicikliút...Értelme nincs, hacsak az nem, hogy így legalább a gyalogosok ezt a mini szakaszt nem használhatják Fotó: Metropol

Sajátos "fejlesztés" történt a DK-s polgármester, Cserdiné Németh Angéla által vezetett Rákospalotán. Itt idén egy sehonnan és sehová sem vezető, kemény 5 méteres bicikliutat "építettek", pontosabban festettek fel, 1,5 millió forintért. A helyiek egy darabig odajártak rácsodálkozni az útra, aminek valljuk be: semmi értelme. A fővárosi BKK szerint a XV. kerületi projekt tervezésekor a cél az volt, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen a közlekedés kerékpárral a kerület köz- és oktatási intézményeibe, valamint az üzletekbe és a közösségi közlekedés megállóihoz. Aha...

Karácsony Gergely "halálbudijai"

A minap teszteltük le a főpolgármester életveszélyes vécéit a Pesti alsó rakparton. Hajmeresztő volt... Hétközben jártunk a Jane Haining rakparton, ahol meghökkentő állapotokkal szembesültünk. Szó szerint az életével játszott az, aki sürgős megoldást keresett a kirakott illemhelyeken, hiszen a gyalogosok csak az úttestre lépve tudták megközelíteni a főpolgármester mobil WC-it. Az illemhelyek ajtaját csak résnyire lehetett kinyitni az elhaladó autósforgalom miatt, így a be- és kijutás kizárólag az autósok jóindulatán múlt...Szerencsére cikkünk után a főváros is újragondolta nagyszabású ötletét, és áthelyezték az illemhelyeket máshová.

Akik használni szerették volna az illemhelyeket, szabályosan az életükért kellett küzdeniük Fotó: Metropol

Legújabb gyöngyszem: Niedermüller 40 milliós liftje a semmibe nyílik

A semmibe nyílik a lift a VII. kerületi Király utcában! A körfolyosós házban épített lift 40 millióba került, a szépséghibája "csak annyi", hogy az ajtaja a levegőbe nyílik, tehát használhatatlan. Ahogy korábban megírtuk, ami Karácsony Gergelynek a Blaha-WC, az Niedermüller Péternek a lift.

Szintén egy életveszélyes fejlesztés Erzsébetvárosban, Niedermüller liftje a semmibe nyílik, de legalább mélyen a zsebükbe nyúlhattak a lakók és az önkormányzat is. Csak erre vártak... Fotó: Metropol

A kivitelező elnézést kért a lakóktól, és megjegyezte:"rosszul mértük fel a helyszínt". Persze ezzel a lakók nem lettek kisegítve, azóta is lépcsőznek és állnak a munkálatok. Nidermüller mosta kezeit, mondván, neki ehhez semmi köze, a lakók csináltak mindent. Vagyis a lakók a hibásak. A házban önkormányzati lakások vannak, aminek az önkormányzat a tulajdonosa – mégiscsak az önkormányzat a hibás? Niedermüller még a kivitelezőre mutogat, a munkálatok „a Covid miatti anyaghiány” következtében álltak le több mint egy évvel ezelőtt, de „azt ígérte, hamarosan befejezi”. Csak csöndben kérdezzük: ha a polgármesternek semmi köze az egészhez, akkor honnan tudja, mit ígért a kivitelező és mire hivatkozik?

