Hátborzongató: a Titan áldozatának térképével keresik a felrobbant tengeralattjáró roncsait

Még mindig nem ocsúdott fel a világ a Titan öt ember életét követelő katasztrófája óta. Ismeretes, a merülőkapszula négy utassal és egy pilótával a fedélzetén merült le az Atlanti-óceán mélyére, hogy az utasok megtekinthessék a Titanic roncsait. Azonban röviddel a merülés után elvesztették a kapcsolatot a külvilággal, napokkal később pedig kiderült, hogy a kapszula már merülés közben felrobbant.

A Titan roncsainak maradványait és a baleset okait próbálják feltérképezni - Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

Nem sokkal később a Titan roncsait is megtalálták és a felszínre hozták, utána pedig az áldozatok maradványait is meglelték. A roncs egyes részei azonban még mindig az óceán fenekén vannak, az ügy több részlete pedig még mindig nem tisztázott. A szakemberek ezért minden lehetséges eszközt megragadnak ahhoz, hogy feltérképezzék a történteket, többek között speciális technikákkal igyekeznek meghatározni azt, hogy a Titan milyen közelségben lehetett a Titanichoz képest.

A Titanic jogait birtokló szervezet is igyekszik segíteni egy térképpel, melynek egy részét a merülőhajó későbbi áldozata, a francia haditengerész alkotta meg - Fotó: HANDOUT

Ehhez különleges törmelékszóródási térképeket is használnak, hogy a roncs darabjait és a merülőkapszula helyzetét is meghatározhassák. Ehhez a Titanic roncsait és a hozzá fűződő jogokat birtokló cég is igyekszik minden segítséget megadni, így átadtak egy olyan, korábban készített térképet, amely a Titan törmelékeinek a Titanichoz képesti elhelyezkedését segíthet belőni.

Jessica Sanders, a Titanic jogait birtokló RMS Titanic Inc. elnöke a New York Timesnak azonban elmondta: a térképet nem más segített korábban megalkotni, mint a Titan egyik áldozata, a 77 éves haditengerészeti legenda, Paul-Henri Nargeolet. A férfi ugyanis a tengeralattjárók és a merülőhajók szakértője volt, emellett pedig a Titanic egyik legelismertebb szakértője, évekkel ezelőtt még könyvet is írt a témában, életében pedig már öt olyan expedíción is részt vett, mely a híres hajóroncshoz merült le.

Paul-Henri Nargeolet a Titanic elismert történésze volt - Fotó: Wikipédia

Az eset óta számtalan csapat és hatóság vizsgálja azokat az eseményeket, amelyek a Titan végzetéhez vezettek. Az eddigi bírósági dokumentumok szerint 12–18 hónapon belül nyilvános meghallgatást is tartanak az ügyben.