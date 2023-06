Nagyon boldog lenne, ha ezt tudná: halála után aratott óriási sikert a Titan legidősebb áldozata

Sokan csak Titanic úrként emlegették a Titan merülőkapszula legidősebb áldozatát, a 77 éves Paul-Henri Nargeolet-t. A korábban a francia haditengerészetnél szolgáló férfi ugyanis már pályája kezdetén is a mélyvízi aknamentesítésen dolgozott, később pedig már magas, parancsnoki rangra emelkedett, ezután szakterülete a tengeralattjárók irányítása volt.

Paul- Henri Nargeolet élő legenda volt a tengerészek és a roncskutatók között - Fotó: Wikipédia

Nyugdíjazásakor magas rangban vonult vissza a hadseregtől. Szenvedélyét azonban ezek után sem adta fel, ugyanis megszállottan kutatott továbbra is a tengerek és óceánok mélyén fekvő roncsok, különösen a Titanic roncsai után. A férfi már ekkor valóságos legendának számított a területen, a legnagyobb szaktekintélyek egyikének, a Titanic roncsaihoz is többször lemerült, 2022-ben pedig könyvet is írt róla.

A tragikus utazást is tudományos célokkal vállalta el a Titanon, szerette volna ismét megszemlélni a roncsokat. Könyvét már halála előtt is szép számmal értékesítették, azonban miután bejelentették a Titan eltűnését, a mű eladása robbanás szerűen megnőtt, míg most, halála után az eladási listák élén áll.

Bár a tudományos és roncskutató világ egy emberként gyászolja a legendás kutatót, sajtósa és egyben jó barátja, Mathieu Johann szomorúan jelentette be a hírt. Mint mondta, ő vette rá Nargeolet-t a könyv megírására:

- Először azt mondta, hogy nem ír könyvet, de elmondtam neki, hogy a gyerekeim rajonganak Cameron filmjéért és a Titanic-történetért, a könyvvel pedig én is hős leszek Louis és Marin szemében. Azt válaszolta: "Ha a gyerekeidért teszed, akkor megcsinálom veled" - írta posztjában az Instagramon. Hozzátette: képtelen örülni a sikernek:

Nem igazán tudok örülni, pedig ő nagyon boldog lett volna, hogy Paul-Henri Nargeolet az első helyen áll az eladási listákon. Annál jobb, hogy az emberek fel akarják fedezni a történetét és a szenvedélyét. Köszönet nekik

- írta.

A Titán eltűnésekor ugrásszerűen megnőtt a parancsnok könyvének eladása - Fotó: HANDOUT

Emellett érzelmes búcsút is vett barátjától:

- Nargeolet parancsnok, büszke voltam arra, hogy szolgálhattam Önt, osztozhattam a kalandjain. Ne hibáztass, ha sírok miattad és gondolok rád. Egyébként is tudom, a szívem mélyén és még az óceánok fenekén is: a hősök soha nem halnak meg - zárta a szomorú búcsúját Johann.

Lánya is szívszorító búcsút vett apjától:

Rendkívüli életet választottál. A munkád nem munka volt, hanem szenvedély. Megtanítottál arra, hogy az életben az a legfontosabb, hogy azt csináld, amit szeretsz, és én ezt teszem minden nap. Nem telik el perc, hogy ne gondolnék rád

- írta gyászoló lánya, Chloé, aki hozzátette: apja nélkül születésnapot sem ünnepelnek.

Nagyon hiányzol nekünk. Szeptember elején nem ünnepeljük meg Enzoval a születésnapunkat. A sors másként döntött

- írta, majd megköszönte a sok üzenetet, melyet szeretett apukája nevében kapott:

- Annyi támogató üzenetet kapok azoktól az emberektől, akik felnéztek rád. Köszönök mindent.