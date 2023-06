Új magánegészségügyi szolgáltató indult, az állami egészségügyet kisegítve

Az oktatásban és a továbbképzésben is új lehetőség nyílik a régióban azzal, hogy részt veszünk a szakorvosképzésben, ezen túlmenően pedig együttműködünk a Miskolci Egyetemmel. Reményeink szerint az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ) is együttműködve bekapcsolódhatunk az egészségügyi szakdolgozók képzésébe is, ami komoly munkaerőhiánnyal küzdő terület. A most megnyílt miskolci kórház a szakmai gyakorlat alatt a legmodernebb körülményeket biztosítja a hallgatóknak, akik később akár az állami, akár a magánegészségügyben kamatoztathatják tudásukat, ezáltal csökkentve az egész országban tapasztalható szakemberhiányt