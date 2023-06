"Olyan érzés, mintha egy pályaudvaron ücsörögnél" - elegük van a turistabuszokból a Ferencvárosban élőknek

Alaposan kiverte a biztosítékot az utóbbi időben a megnövekedett turista buszok száma a kilencedik kerületiek körében. Sokan arról panaszkodnak, hogy a zajos járművek már éjjel-nappal járják a kerületet, többek között még a szűk Berzenczey utcában is.

Képünk illusztráció Fotó: BKK / Nyírő Simon

A helyi lakosok beszámolója szerint már nemcsak nappal, hanem éjjel is megkeserítik a helyiek életét a buszok. A zajos járművek miatt a házak ablakai is remegnek. A buszok a turistákat sokszor járó motorral, a klímát járatva veszik fel az utcában, legfőképp azért, hogy az utazók kellemes hőmérsékleten foglalhassák el helyüket, mint ahogyan teszik ezt olykor a Ferenc téri park sarkán is.

A Liliom utcában is hasonló a helyzet sajnos

- írta felháborodva a helyi privát csoportban az egyik lakos.

Hasonló a helyzet a Mester utcában is, sokak szerint nem elég, hogy a villamosok az ablak alatt mennek el, most már a zajos buszok is óriási gondot okoznak kerületi lakosoknak.

Olyan érzés mintha egy pályaudvaron ücsörögnél

- fakadt ki egy másik lakos.

A sofőrok sokszor meg se próbálnak leparkolni, hanem az utca közepén kezdik el a bőröndöket kipakolni a csomagtartókból. De az is előfordult már, hogy közben hangosan szidták a külföldi utasokat, természetesen magyarul. Mindez persze a helyi lakosok rovására megy, akiknek sokszor perceket kell várnia arra, hogy kocsijukkal kiállhassanak a garázsukból.

Inkább segítettem kiszedni a csomagokat, hogy gyorsabban végezzen

- írta felháborodva az egyik hozzászóló.

Sokak szerint nem újkeletű problémáról van szó, mivel már korábban is előfordultak hasonló esetek a kerületben, az mindenesetre tény, hogy egyre többen adnak hangot nemtetszésüknek. Egyesek szerint jelentősen korlátozni kéne a behajtást, időben és térben is. Az ügyben kerestük az önkormányzatot, amint válaszolnak frissítjük a cikkünket.