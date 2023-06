Kiderült, ezért borult a terv a magyar hegymászónál a Himaláján

Bő egy hete indult el, hogy meghódítsa a világ kilencedik legmagasabb hegycsúcsát, a 8125 m magas Nanga Parbatot Varga Csaba nagyváradi hegymászó, építész. Célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók igénybevétele nélkül megmássza a pakisztáni Himalája hegycsoportban fekvő hegycsúcsot. Csaba expedíciójának támogatója a Magyarországi Kárpát Egyesület, kommunikációs partnere az MTVA Hazajáró című műsora, mely friss hírekkel szolgált.

Fotó: Pixabay.com

„Varga Csaba teljesítette az első akklimatizációs kört a Nanga Parbaton. Csaba június 12-én, hétfőn hajnalban indult el az alaptáborból (4200 m). Helyi idő szerint reggel 8:30-ra fel is ért az 1-es táborba (kb. 4900 m), ahol eltöltött egy éjszakát. Ma (azaz kedden – a szerkesztő) az egész útvonal egyik legnehezebb szakasza, a Kinshofer-fal megmászása után ért fel kb. 13 órakor a 6050 m magasan fekvő 2-es táborba. A terv szerint itt töltötte volna az éjszakát, de az előrejelzések rossz időt, erős havazást mutatnak, ezért úgy döntött, inkább visszaereszkedik az alaptáborba. Nagyváradi hegymászó barátunk elmondása szerint kemény, fárasztó, de hatékony két napon van túl, a felszerelése egy részét is sikerült felvinnie a 2-es táborba. Most pihen, kivárja a jobb időt, hogy aztán megkezdje második akklimatizációs körét. Jó pihenést és sok türelmet a hegyhez Csaba!”

– írja Facebook-oldalán kedden a Hazajáró, az M5 honismereti magazinműsora.

Mint arról a Hazajáró korábban beszámolt, Varga Csaba a ma élő legtöbb 8000 méternél magasabb hegycsúcsot elérő magyar hegymászó. Eddig öt nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsot mászott meg pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók igénybevétele nélkül: 2013: Gasherbrum II (8035 m), 2014: Broad Peak (8051 m), 2017: Manaszlu (8163 m), 2019: Gasherbrum I (8068 m), 2021: Dhaulagiri (8167 m).

A Nanga Parbat csúcsát először egy német hegymászó, Hermann Buhl érte el 1953. július 3-án. A magyarok közül elsőként Erőss Zsolt mászta meg a csúcsot, 1999-ben, de mivel nem volt csúcsengedélye, az eredménye nem hivatalos.