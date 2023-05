„Nem emlékszik rá, hogy került ide” – segíteni próbálnak a parkolóban sátrazó 84 éves néninek

Aki az elmúlt hetekben Komáromban járt, az egyik hipermarket parkolójában észrevehetett egy aprócska sátrat, mellette egy kempingszékkel. A sátorban Kovács Magdolna, azaz a 84 éves Magdi néni lakik. A sátrat állítása szerint pár hete kapta a cirkusztól, ami Komáromban lépett fel, előtte a kisszéken aludt, szintén a parkolóban. A néni nem tudja megmondani, hogyan került ide és mi történt vele, így az emberek a segítségére siettek. Nagy Ernő és Kovács Veronika már sokat adakozott együtt és segítettek több rászorulón is. Ők próbálnak meg a végére járni, mi történt Magdi nénivel, hogy segíteni tudjanak rajta.

A néni egy hónapja egy sátorban él a komáromi hipermarket parkolójának területén. Fotó: Facebook

Minden okmányát elvesztette, és feltehetően demenciában is szenved

Az egész közösségi médiát bejárta már Kovács Magdolnáról az a poszt, amiben megmutatják, hogy a néni egy sátorban él. Nem ez az egyetlen probléma azonban: az idős hölgy zavartan beszél, nem tudja elmondani pontosan, hogy mikor és hogyan került utcára, valamint azt sem, hogy hol van a hivatalos lakcíme, vagy hogy hová érkezik a nyugdíja. Nagy Ernő a néni segítségére sietett egyik régi barátjával, Kovács Veronikával.

Sikerült több mindent is kiderítenünk Magdi néniről, az állapota azonban változó. Néha teljesen érthetően, tisztán beszél, máskor pedig csak nézünk egymásra Veronikával, hogy mit is akar mondani. Így nehéz kihámozni, hogy mi igaz abból, amit mond és mi nem, illetve, hogy a közelmúltról beszél, vagy mondjuk a 60-as évekről

– nyilatkozta Ernő a Metropolnak. Ételt vittek a néninek és megpróbálják felfejteni múltját és jelenlegi életét.

„Kiderítettem, hogy Gyöngyösön született, majd Szlovákiába költözött. Legutóbb személyi igazolványt 2008-ban állítottak ki neki, állandó lakcíme pedig Nagymácsédon van, ami egy szlovák település. Sajnos pontos utcát, házszámot nem tudunk, az iratait pedig elvesztette valahol, így most azon vagyunk, hogy minden ilyesmit elintézzünk neki” – mondta Ernő, aki szerdán már személyi igazolványt is csináltatott Magdi néninek, pénteken pedig a tb-biztosítást is elintézi neki. Magdi néni hajléktalanszállóra nem szeretne menni, napközben azonban egy szociális intézménybe eljár fürdeni. Családja és rokonai tudomásunk szerint nincsenek.

Szeretném kideríteni, hogy ki az orvosa, ugyanis szerintem demens a néni, és 84 évesen biztosan vannak gyógyszerei, amiket szednie kéne. Magdi néni azt mondja, Komáromban van az orvosa, így ennek is utánajárunk, ahogy annak is, hogy hol vezeti a bankszámláját, ugyanis magyar és szlovák oldalról is kap nyugdíjat kettős állampolgárként, amit már egy ideje nem vett fel, így ez nagy segítség lehetne neki anyagilag

– tette hozzá Ernő, aki hiába próbálta megtudni a nénitől, hogy hol bankol, nem járt sikerrel. A néninek elsősorban lakhatásra lenne szüksége, kifejezetten Komáromban, ugyanis nem hajlandó máshova költözni.

Magdi néni ezen a kempingszéken aludt, amíg nem volt sátra, amibe behúzódhasson. Fotó: Facebook / Kovács Veronika

Magdi néni inkább a sátorban marad, mint hogy elhagyja Komáromot

Ernő szerint a néni nagyon ragaszkodik Komáromhoz. Már többen is a segítségére siettek és felajánlottak neki lakhatást idősek otthonában, lakást Felvidéken, de nem hajlandó elmenni.

Talán valami rossz dolog történt, ami miatt nem akar visszatérni, vagy pont hogy ide kötik szép emlékek, nem tudjuk. De tiszteletben tartjuk a kérését, és Komáromban keresünk neki lakást. Sokszor emlegeti, hogy teherautóval érkezett ide, ami szerintünk egy költözést jelenthet, de nem tudja megmondani, hogy ez pontosan mikor volt

– emelte ki a segítő szándékú fiatalember, aki úgy tudja, hogy a néni albérletben lakott, de többször is elkérték tőle a bérleti díjat egy hónapban, amit nem tudott már kifizetni, így az utcára került. Viszont semmilyen holmija nincs nála, se bútor, se iratok, elmondani pedig nem tudja, mi történt.

Ebben a sátorban él a 84 éves néni Komáromban. Fotó: Facebook

Lakhatást keresnek Magdi néninek

„Magdi néni nagyon makacs. Nem lehet őt erőszakkal elvinni a parkolóból. Bennem már bízik, le kell vele ülni beszélgetni és apránként felvázolni neki a lehetőséget vagy megmutatni neki a lakást. Máskülönben ő nem fogja elhagyni a parkolót, sem a sátrat, mert itt érzi magát biztonságban” – mesélt a nehéz helyzetről Ernő, aki most minden erejével azon van, hogy kiderítse, milyen lehetőségei vannak a néninek, és lakhatást szerezzen neki Komáromban, akár bérleti díjért cserébe.

Szeretnénk, ha biztonságban lenne, nem itt a parkolóban, ahol a nagy esőzések ideje alatt a sátra alá folyt a víz. Ha el tudjuk intézni, hogy hozzájusson a nyugdíjához, akkor albérletet is tudnánk neki fizetni, az orvosa segítségével pedig biztosan kitisztulna a kép, hogy ki is ő és mi a teendő

– vázolta a tervet a fiatalember, aki kiemelte, hogy bár rengetegen megosztották a néniről szóló posztot a Facebookon, szinte senki nem jön oda hozzá napi szinten. „Néha megáll egy autó, adnak neki vizet, üdítőket, vannak konzervjei is, de senki nem állt úgy Magdi néni mellé, mint mi, hogy kiderítse, ki is ő. Magdi néni egy nagyon vidám, fitt, jól szituált, kedves asszony, aki könnyedén veszi az életet. Szeretnénk megtalálni neki az új otthonát, ahol biztonságban lehet” – zárta gondolatait Nagy Ernő, aki mindent megtesz azért, hogy az idős asszony ne maradjon az utcán.