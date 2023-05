Megdöbbentő adatok: ennyit tévéznek a magyar gyerekek – Videó!

Hihetetlen adatokat közölt az NMHH március végén: rengeteget tévéznek a magyar gyerekek naponta, sokan közülük pedig még este 22 órakor is a televízió előtt ülnek, ovis vagy kisiskoláskoruk létére. A 2022 őszén készült kutatás szerint a középiskolások tévéznek a legkevesebbet, az óvodás és kisiskolás korú gyerekek viszont naponta 3 óránál is hosszabb ideig ülnek a tévékészülék előtt.

A magyar gyerekek tévénézési ideje nem csökkent az elmúlt években / Fotó: eelnosiva / Shutterstock

Több mint 3 órát tévéznek naponta a magyar gyerekek

Az elemzés szerint bár a tévé évről évre egyre kevesebb gyereket ért el egy átlagos napon, a nézett idő mégsem csökkent. Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek naponta több mint 3 órát töltenek tévénézéssel.

A tv az a legkönnyebb, leggyorsabb és legolcsóbb bébiszitter a mai világban. Sokszor folyamodunk hozzá szülőként, hogy amíg elmosogatunk, elpakolunk, addig nézzen a gyerkőc tévét

– mondta Szmolka Orsolya pszichológus a Metropolnak. A KidLife szakmai vezetője hozzátette, hogy kétéves kor alatt nem ajánlott a gyermekeknek semmilyen fajta televíziót vagy internetet nézni, ugyanis hátrányosan érinti a fejlődésüket.

Mivel a televíziónézés egy passzív folyamat, ezért nem elégíti ki a gyerekek mozgásigényét sem, és hátráltathatja a mozgásfejlődésüket. A szakember szerint napi fél, egy óra tévézés a maximum, amit meg szabad engedni a gyerekeknek, még óvodás korban is.

A gyerekek a tévéből olyan ingereket, villódzó fényeket, mozgó és éneklő karaktereket kapnak, ami egyfajta extázisélményt nyújt nekik. A tévéhez képest könnyen unalmassá válhat a való világ számukra, a sétálás vagy a játszóterezés és az iskolában is nehezebben tudnak majd koncentrálni, mert monoton nekik a tanóra

– árulta el Szmolka Orsolya, hozzátéve, hogy a gyermeki agyat nagyon túlpörgeti a televízió, és ebből az állapotból már nehéz megnyugodniuk, így alvás előtt kifejezetten káros tévéznie a gyerekeknek. A gyakorlat azonban mást mutat, ugyanis minden negyedik óvodás a tévé előtt ül még este 22 órakor is, sokan pedig egészen 23 óráig nézik a tévét.

Szmolka Orsolya, pszichológus, a KidLife szakmai vezetője árulta el, milyen hatással van a gyerekekre a tévénézés – Fotó: Bánkúti Sándor

Éjszakába nyúlóan tévéznek a magyar ovisok

Meglepő az az adat, hogy este 10 órakor lényegében minden negyedik 4–7 éves gyerek még nézi a tévét, sőt még 23 órakor sem elhanyagolható a jelenlétük, miközben ebben az idősávban már sok csatornán 16, illetve 18 éven felülieknek ajánlott műsorokat sugároznak. A nézőszám a 8–12 évesek esetében 22 órakor is még 30 százalék volt, 23 órakor pedig a korcsoport tagjainak 14-16 százaléka ült még mindig a képernyők előtt – írja az NMHH cikkében.

Ahogy felnőttként is forgolódunk vagy nehezebben alszunk el éjszaka, ha filmet néztünk előtte, a gyerekeknél ez a hatás még erősebb. Épp ezért fontos, hogy egy gyerkőcnél egy esti rituálé kialakuljon. A vacsora és fürdés után már csak csendes, esti játék vagy meseolvasás legyen a menetrend, ami rákészíti a gyermeket a pihenésre és az alvásra. Segíteni kell nekik megnyugodni, amit a tévé megnehezít

– emelte ki Szmolka Orsolya. A szakember szerint ráadásul egy folyton tévéző családban sokkal kevesebb idő jut a beszélgetésre és az együtt töltött, minőségi időre is, ami fejlesztené a gyermek szókincsét, lelkivilágát.

Sok magyar óvodás korú gyermek még este tíz órakor is a tévé előtt ül – Fotó: Dusan Petkovic / Shutterstock

„Három óra rengeteg. Maximum 20-30 perc!”

A kutatás alapján kíváncsiak voltunk rá, hogy mit gondol az utca embere a kiugró számadatokról. Ildikó szerint csak olyat lenne szabad nézniük, ami tanítja és fejleszti őket. Véleménye szerint jobb lenne, ha a szülők olvasnának a gyerekeknek, vagy ők maguk olvasnának. Egyetért ezzel Benedek is, aki saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyire rontja a szemet a tévé. Ő maga valószínűleg amiatt lett szemüveges, mert túl közel ült a képernyőhöz, és délután 1-2 órát mindig tévézett gyerekként. Most azt mondja, a 3 óra szerinte is sok és káros, pláne az ovisoknál.

Én a feleségemmel nagyon figyelek rá, hogy ne nézzen sokat tévét a kisfiunk a villódzó fények és a túl sok inger miatt. De már nagyon várom, hogy nagyobb legyen és megnézhessem vele a Star Wars-t

– árulta el Gyula a Metropolnak, aki ha engedi is mesét nézni a kisfiát, mindig ügyel rá, hogy olyat mutasson neki, aminek ő is ismeri a tartalmát.

Rendkívül káros ez a sok tévézés, és ez a szülők felelőssége. Tévézés helyett inkább kreatív játékokat kellene játszani velük, mesét olvasni közösen

– nyilatkozta Erika, aki szörnyülködve hallott az adatról, miszerint még este is a tévé előtt ülnek a gyerekek.

Egybecsengő tehát a szakmai és a laikus, hozzá nem értő vélemény is: a többség úgy gondolja, hogy kis korban káros a televízió előtt ülni ilyen hosszú időn át. Szmolka Orsolya azonban leszögezte: a tévhittel ellentétben csak a tévénézés önmagában nem okoz figyelemzavart, viszont ráerősíthet a kialakulására olyan gyermekeknél, akiknek erre hajlamuk van idegrendszerileg és genetikailag.