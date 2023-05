Ma is le tudnál érettségizni? Töltsd ki tesztünket! – Videó

Javában zajlik az idei tavaszi írásbeliérettségi-szezon. Május 5-én pénteken a nemzetiségi nyelv és irodalommal kezdődött a sor, majd hétfőn reggel 9 órától a magyar nyelv és irodalom középszintű és emelt szintű írásbeli érettségi következett. A következő hetekben 1163 helyszínen, várhatóan több mint 111 000 érettségiző lesz – közölte az Oktatási Hivatal.

Vanessza a lap szinte minden kérdésére helyesen válaszolt Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Az érettségik idején sokunknak eszébe jut, hogy amikor mi vizsgáztunk, milyen feladatokat kellett megoldanunk, milyen kérdésekre kellett tudnunk a választ. Ezért is gondoltuk úgy, hogy megrendezzük a Metropol miniérettségijét és olyan műveltségi kérdéssort állítottunk össze, amiről azt gondoljuk, hogy egy érettségivel rendelkező biztosan tudja a választ.

De a teszten túl lapunk utánajárt annak is, hogy a budapestiek mennyire tudnának válaszolni olyan alapműveltségi kérdésekre, melyek a fő érettségitárgyakhoz kapcsolódnak. Olyan dolgokat kérdeztünk az utca emberétől, tudják-e, hogy ki írta a Himnuszt? Matematikából tisztában vannak-e azzal, hogy mi egy szám négyzetgyöke? Történelemből mennyire emlékeznek pontosan az egyes háborúk évszámaira? Most te is kitöltheted a Metropol mini érettségi tesztjét, illetve alább megnézheted a videónkat arról, hogy az utca emberei hogyan teljesítették a miniérettséginket.