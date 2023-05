Elképesztő, így még nem láttad a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalt

A három Baradlay fiú, Ödön, Richárd és Jenő, valamint édesanyjuk fordulatos, izgalmas és meseszép története az 1848/49-es forradalom és szabadságharc viharában. Jókai Mór regényének musical adaptációja, a Kőszívű – A Baradlay-legenda a mindent legyőző testvéri és anyai szeretetről, a haza szolgálatáról és a szerelem erejéről tanúskodik. A népszerű színházi előadást most látássérült emberek számára akadálymentesítve, audionarrációval kísérve mutatják be.

Fotó: YouTube

Magyarországon több tízezer olyan látássérült személy él, akik a színházi előadásokat csak audionarrációval élvezhetik igazán. Az akadálymentesített előadáson az audionarrátor „elbeszéli” a színpadon látható vizuális üzeneteket (testbeszéd, mozgás), hozzásegítve a látássérült nézőket a teljesebb élményhez. A vak és gyengénlátó emberekhez a narrátor által elmondott információ fej- vagy fülhallgatón keresztül jut el, így az ép látású nézőkkel együtt élvezhetik az előadást. A május 21-i Kőszívű – A Baradlay-legenda előadáson Szőke-Tóth Cecília audionarrátor biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést a Tour Guide System rendszerén keresztül.

“A színházi élmény mindenkié. Ezért kezdeményeztük az együttműködést a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, valamint a MusicalNeked Produkcióval. Együttesen meg tudjuk valósítani, hogy a vak és gyengénlátó emberek is átéljék a musical varázsát” - mondta Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány elnöke. Az Alapítvány biztosítja az audionarrátort és a Tour Guide System rendszert.

Lengyel Zsófia, a Mindenki Képes Egyesület elnöke a projekt nagyköveteként vesz részt az előkészületekben, érintettként hírét viszi az akadálymentesített színházi előadásnak.

Szabó László, a musical producere szerint: "A színház a legösszetettebb művészeti élményt adja: képek, hangok, mozgás, látvány egysége. A musicalben pedig még ott van a muzsika is. Büszkék vagyunk rá, hogy színházi produkcióinkat az elmúlt közel három évben százezer

néző látogatta meg. És milyen furcsa, hogy most is "nézőt" mondok, hiszen most éppen arra készülünk, hogy azoknak is „megmutassuk” a Kőszívű – A Baradlay-legenda előadásunkat, akiknek nem tökéletes a látása, vagy éppenséggel teljesen vakok. Aligha létezik nagyobb kihívás és nagyobb öröm egy színházi produkciónak, mint hogy olyan embereknek játsszon, akik nem látnak. Büszkén és izgatottan készülünk az előadásra!”

Az audionarrált előadást és a kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget az MVGYOSZ is meghirdeti tagjai, illetve tagszervezetei körében. A kedvezményre jogosító kuponkódot az MVGYOSZ tagegyesületeitől kaphatják meg az érdeklődők.

“A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elkötelezetten dolgozik azért, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz, beleértve ebbe a kulturális értékekhez való egyenlő esélyű hozzáférést is.” – mondta el dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke.