„Ez az állapot tarthatatlan!" – kutyája védte meg a támadó vaddisznóktól a 19 éves fiút Budapest határában

Szombat délután Endre és fia épp sétálni indult a III. kerület határában lévő erdőbe kutyájukkal, Daisyvel. Még a lakott területhez közel jártak, amikor megjelent két kifejlett vaddisznó, számos kismalaccal és megindultak a fiú felé. A kutya ekkor kelt a védelmére. Az egyébként népszerű, sokak által járt turistaútvonalon Endre tapasztalatai szerint kezd tarthatatlan és veszélyes lenni a vaddisznó szaporulat.

Két kifejlett vaddisznó és kismalacai támadták meg a 19 éves fiút. Fotó: Pixabay

„Két óriási vaddisznó és a malacai rohantak a fiam felé"

Endre a Metropol megkeresésére elmondta, szombat délután talán útnak indulni is hiba volt az erdei sétára, ugyanis még nem jártak messze a lakott területtől, amikor elkezdett szakadni az eső. A túra azonban nem csak emiatt volt balszerencsés, ugyanis Endre fiára egy vaddisznócsalád támadt rá szombat délután 5 óra magasságában.

A házunktól körülbelül 150 méterre lehettünk légvonalban, amikor én kicsit lemaradtam a fiamtól. Ő egy 7 méteres futtató pórázon sétáltatta Daisy-t, a 12 éves kutyusunkat. Feltehetően az eső miatt nem hallottuk a zajt, amit csaptak a disznók, így egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a fiam ordítani kezd, és visítást hallok. Én épp háttal álltam neki, majd mikor megfordultam megláttam, hogy két kifejlett vaddisznó és malacai kezdtek rohanni a fiam felé

– mesélte Endre az esetet, aki ekkor már maga is futni kezdett ordítva a fia irányába.

„A fiam próbált egy bottal hadonászni feléjük, amitől kicsit megtántorodtak, Daisy pedig a védelmére kelt, kitépve a pórázt a fiam kezéből. Mivel a kutya körülbelül négy méterre volt engedve a támadáskor, így egyértelműen látszott, hogy a disznók a fiamat támadták, nem a kutyát" – árulta el a megdöbbentő eset részleteit Endre.

Daisy annyira védte a fiamat, hogy a vaddisznók a támadásban felhasították a jobb hátsó lába melletti lágy részt. Belső vérzése nem lett, és hála Istennek belső szervei sem sérültek. A szemfogai viszont kilazultak, mert valószínűleg miközben védett minket ráfoghatott az egyik disznó agyarára

– mesélte Endre, aki azonnal állatorvosi ügyeletre vitte fiával a kutyát, miután a vaddisznókat sikerült elkergetniük.

Daisy hősiesen védte gazdijait, amikor a vaddisznók megtámadták a 19 éves fiút. Fotó: Baley Endre

„Amikor ideköltöztünk disznónak se híre, se hamva nem volt"

Endre a Metropolnak elmondta, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy vaddisznókkal találkoztak ezen a szakaszon. A legutóbbi ilyen esetkor is a kutyájával sétált az erdőben, 500 méterre a lakott területtől, amikor egy hatalmas, rózsaszín disznót látott meg, majd megérkezett mellé egy kifejlett vaddisznó is. Mindkét állat elkezdett Endre és a kutya felé menni, így ebben az esetben is az elkergetés tűnt az egyetlen megoldásnak.

Az ember megtorpan ilyenkor és nem tudja mit csináljon, pláne ha elindulnak felé a vaddisznók

– mesélt a korábbi esetről, hozzátéve, hogy amikor ideköltöztek még egyáltalán nem volt jellemző, hogy vaddisznóval fussanak össze az erdei séta közben.

„Jelenleg egy olyan állomány, szaporulat van a kerület ezen részén, ami veszélyessé kezd válni. Sajnos sokan felelőtlenül komposztálnak a házuk mellett, ami ide vonzza a vaddisznókat és mivel megnőtt az építkezési kedv is a környéken, így sokszor az itt dolgozó munkások is elszórják az ételmaradékot. Ez a helyzet tarthatatlan és veszélyes! Már a házunk feletti üres, gondozatlan telekre is bejárnak az állatok, átszakították a kerítést és fel van túrva az egész" – mesélt Endre a környékbeli állapotokról.

Endre fotót is küldött a legutóbbi esetről, amikor vaddisznókkal találkozott ugyanezen az útvonalon. Fotó: Baley Endre

Közkedvelt turistaútvonalon csatangolnak a vaddisznók

Endre szerint a jelenlegi állapot tarthatatlan és már el is indította a hivatalos procedúrát annak érdekében, hogy a helyzet változzon és felhívja a figyelmet a vaddisznóveszélyre. Ahogy a Metropolnak elmondta, ez az útvonal nagyon népszerű a turisták és a kerületi lakosok körében. Ráadásul nem csak gyalogosan de kerékpárral is sűrűn járt a terület, ugyanis a Downhill biciklisek pályát is építettek a környéken. Frekventált területnek számít a III. kerületiek számára is, ugyanis, ha valaki ki akar jönni a városból, itt hamar zöld övezetet talál.