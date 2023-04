Hihetetlen pofátlanság, már így jelölnek a lomisok Budapesten - Fotó!

Évek óta visszatérő probléma, hogy a nagyvárosokban lomtalanítás idején az emberek hamarabb kiteszik már feleslegessé vált holmijaikat az utcára, a lomizók pedig széthordják a hulladékokat, miközben benne kutakodnak, és ezzel még nagyobb terület válik szemetessé. De ha időben is kerülnek ki a háztartási hulladékok a házak elé, akkor is szinte percekkel később megjelennek a rafinált lomizók, akik tisztában vannak vele, hogy mikor, és hol kezdődik lomtalanítási-szezon és azonnal lecsapnak az "értékesebb" darabokra. Budapesten most új módszer ütötte fel a fejét, lakatokkal és "névtáblával" jelzik egymásnak a lomizók, hogy melyik terület, kinek a fennhatósága alá tartozik.

Úgy tűnik, hogy "Tökös" le akarta foglalni a területet a lomizás idejére /Fotó: Olvasói fotó

Budapest egyik legfrekventáltabb kerületében a Hegyvidéken a Németvölgyi úton furcsa felirat jelent meg egy lánc és egy lakat társaságában. Egyik olvasónk szerint pedig több ilyen tábla is kikerült a környéken. Egy "Tökös" becenévre hallgató lomis ugyanis hetekkel a várható lomtalanítás előtt megjelölte a területét, és az egyik köztéri fára láncolta ki a névjegyét, hogy jelezze vetélytársainak, hogy kinek a területén akarnak esetleg "vadászni". Pedig már magát a lomizást is tiltja a törvény.

A törvény alapján, miután a lom az utcára került, onnantól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képezi, így aki "lomizik", az bűncselekményt követ el, hogy ha lop belőle. Ráadásul az elkövetők tevékenysége többletmunkával, és többletköltséggel jár az FKF munkatársainak.

- olvasható a Budapesti Közművek hivatalos weboldalán. A helyi lakosok miután felfedezték a a kéretlen láncot az egyik fán, azonnal jelezték egymásnak a kerület legnagyobb Facebook-csoportjában, és az egyik környéken élő eltávolította a természetkárosító jelzést a fáról.

A szabályok betartásával tudtok a legtöbbet segíteni

Mivel a lomisok tevékenysége mind az FKF-nek, mind a környezetben élőknek csak kártékony, így a hulladékszállító cég azt ajánlja az embereknek, hogy azzal tudnak a legtöbbet segíteni, hogy ha a lomtalanítás kezdőnapján 18 óra után pakolják csak ki a nagydarabos hulladékjaikat. Ez esetben ugyanis akkor csak egy éjszakát töltenek a közterületen a lomok, és így kevesebb idő van rá, hogy széthordják ezt.

Emellett akinek olyan bútorai, vagy eszközei vannak, amelyeknek már nem veszi hasznát, de még működőképesek és szívesen adományozná rászorulóknak, az keresse fel a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjának valamelyik telephelyét és ott bármikor leadhatja ezeket a tárgyakat. Itt fontos, hogy csak budapesti lakosok tudják ezt megtenni, fényképes igazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.