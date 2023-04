"Az unokám még nem is tudja, hogy elégtek a játékai" - hatalmas tűz pusztított egy tatabányai családi házban

Szinte mindene elégett annak a tatabányai családnak, akinek húsvét hétfőn gyulladt ki a háza. A nagymama, Kecskés Veronika a Ripostnak elmondta: még mindig a történtek hatása alatt állnak.

A házban minden a tűz martaléka lett Fotó: Ripost

- Nálunk úgy néz ki, hogy a mi házunk első része van leválasztva egy külön kisháznak, abban laktak a fiamék az unokámmal. Mi a férjemmel éppen itthon voltunk, ő kiment az udvarra és érezte a fojtogató füstszagot. Előre ment, hogy megnézze, mi történt, akkor látta meg, hogy a fiamék lakása ablakából dől a füst…

- mesélte a nagymama a Ripostnak, majd azt is elmondta: borzasztóan megijedt, mert azt hitte, a családja is a tűz áldozata lett. Fia korábban azt mondta neki, hogy húsvétkor nagyon elfáradtak a sok sütés-főzésben, hétfőn pedig otthon fognak pihenni.

- Amikor felcsaptak a lángok, azt hittem elájulok, mert attól tartottam, hogy ők bent alszanak. Lelki szemeim előtt már láttam, hogy megégve hozzák majd ki őket az ajtón - mondta a nagymama.

A szomszéd is próbálta eloltani a tüzet Fotó: Ripost

Hívtuk a tűzoltókat, majd hívtam a fiatalokat is, de nem értem el őket

– emlékszik vissza Veronika, akit azt is elmesélte: az unokája miatt nem aggódott, mert ő a másik nagymamánál volt. Végül pedig hál istennek az is kiderült, hogy a fia és a menye kirándulni voltak, nem voltak otthon, mikor kigyulladt a ház. A családhoz először a szemben lakó szomszéd sietett át poroltóval, de túl nagyon voltak a lángok és nem tudott megbirkózni velük. Aztán megérkeztek a tűzoltók is, de már nem lehetett megmenteni semmit.

- Öt perc alatt leégett minden. Annyit mondtak a tűzoltók, hogy valószínűleg egy régi vezeték kaphatott zárlatot, az okozhatta a tüzet."

Veronika teljesen kétségbeesett Fotó: Ripost

A másfél éves Attilát a család még haza se tudta hozni a másik nagymamától, ugyanis az édesapja szüleinek háza sem alkalmas rá, hogy ott elszállásolják.

Még a kisunokám nem is tudja, hogy elégett az összes szeretett játéka. Viszont ezek mellett a lakhatással is gondunk van. A fiamék lakásából jött át a víz- és a fűtésrendszer a mi házunkba – amik szétégtek – ezért a mi házunkban sincs se víz, se fűtés. A fiamék nálunk vannak, de a kicsit a másik mamánál kellett hagyni. Örömmel fogadjuk a segítséget, mert semmijük sem maradt csak az, amit azon a napon viseltek. Ruhára és tartós élelmiszerre lenne szükségünk, mert most minden pénzünk arra fog elmenni, hogy neki tudjunk állni helyre állítani a károkat

- zárta gondolatait megtörten Veronika.