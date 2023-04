Már semmi sem szent: ezekkel a durva üzenetekkel próbálkoznak most a csalók az interneten

Újabb gyanús üzenetekkel próbálják meg átverni az embereket az internetes csalók. Az adathalászok már attól sem riadnak vissza, hogy üzenetükkel ráijesszenek az emberekre, ezzel elérve, hogy a gyanútlan felhasználó rákattintson a linkre és ezzel hozzáférést adjon adataihoz.

A csalók megtévesztik áldozataikat, ezzel elérve, hogy a gyanútlan felhasználó rákattintson az adathalász linkre. Fotó: Pixabay

Az ismerőseink halálával riogatnak

Az internetes csalók visszaélnek érzelmeinkkel, képesek a legnagyobb félelmeinket is felhasználni annak érdekében, hogy bedőljünk nekik. Az egyik érintett arról számolt be a Metropolnak, hogy Facebook Messenger-ben érkezett számára egy ijesztő üzenet az egyik ismerősétől.

Téged is érdekelni fog ez a baleset, közös ismerősünk halt meg

– írták a levélben, csatolva mellé egy linket, amire az aggódó felhasználó azonnal rá is kattintott, hiszen megijedt, hogy valóban meghalt egy kedves ismerőse. A link azonban nem vezetett konkrét webhelyre, a képernyő csak villózott. Az érintett ekkor jött rá, hogy csalás áldozata lett és megijedt, hogy vírusos a link, így gyorsan értesítette a közösségi oldalon lévő ismerőseit, hogy ha a nevében kapnak üzenetet, ne kattintsanak a linkre, ő maga pedig gyorsan törölte az adathalász üzenetet.

Hasonló üzenetet kapott Gyöngyi is, aki mindig figyel rá, hogy ne nyissa meg a gyanús üzeneteket, nemrég azonban egy új fajtával találkozott, amit meg is osztott velünk.

Az üzenetek egyszerre próbálnak hatni a kíváncsiságunkra és a büszkeségünkre is, hátha rákattintunk a linkre. Fotó: Facebook

„Egy Facebook csoportban épp téged ócsárolnak"

A csalók ezzel az üzenettel találták meg Gyöngyit, ráadásul kétszer is. Az első üzenetet még januárban küldték, most azonban ugyanezekkel a szavakkal kapott egy újabbat, másik profiltól.

Az elsőt majdnem bevettem, de volt egy olyan sejtésem, hogy kamu, ezért végül nem sikerült a csalás. Ahogy ráléptem a linkre, egy kamu Facebook bejelentkezési felületet adott ki, de az URL teljesen más volt, ezért fogtam gyanút, és nem adtam meg az adataimat. Másnap el is tűntek a profil képei meg minden posztja

– írta Gyöngyi egy Facebook-csoportban, ahol figyelmeztetni szerette volna a felhasználókat a csalásra. Mint kiderült, mindkét üzenetet kamu profilról küldték, ahol valós személyek adatait és fotóit használták fel.

„Nem szoktam hinni az ilyen üzeneteknek, de ezzel a típussal még nem találkoztam és máshogy is kezdődött, mint a legtöbb hasonló csalás. Hihető volt, igazinak tűnt a profil is" – mesélt a csalásról Gyöngyi, akit csak az mentett meg az adathalászattól, hogy nem jelentkezett be a Facebook fiókjába a kapott linken keresztül.

Nagyon óvatosnak kell lenni, még az ismerősök üzenetei sem mindig biztonságosak. Fotó: Shutterstock