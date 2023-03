Ez nem én vagyok! - Szinetár Dóra újra áldozat lett

Valaki, az ő nevében kommunikál. Az üzenetekben azt írják a csalók, hogy létrehoznak egy privát követői csoportot a személyesebb, szorosabb kapcsolat és gyakoribb visszajelzés reményében.

Fotó: TV2

A színész-énekesnő a figyelmeztetés mellett felszólítja a követőit, hogy jelentsék a csalókat.

Aki a mellékelt profilról ilyen üzenetet kap ’tőlem’, az nem tőlem kapja! (Bár írhattam volna én is egy ilyen romantikus/másnapos pillanatomban..) Szóval ne kövessétek, viszont ha megkérhetlek, jelentsétek az IG-nak, hogy visszaél a nevemmel! Köszönöm!

- olvasható Szinetár Dóra bejegyzésében.



Már nem csak a világhálón, banki szektorban vannak átverések, hanem az ismertebb celebek is áldozattá válnak az internetes csalásoknak. A Netflix hamis SMS módszer után, és a ’túl jól hangzik, hogy igaz legyen’ leértékelt, kiárusított termékek, vagy a hivatalos szervek, mint az MNB nevében telefonálók mellett a furcsa üzenetek, linkek után már konkrét fióklopások is előfordulnak.

Mások is áldozatokká váltak mostanában a közösségi médiában garázdálkodó szélhámosoknak. Egyre több celeb jelentkezik hasonló nyilatkozatokkal. A csalások arról szólnak, hogy feltörték, korlátozták vagy a nevükben osztottak meg képeket és egyéb tartalmakat. Hasonlóan eset történt legutóbb Király Viktorral is. Követőit arra biztatták a csalók , hogy egy hamis profillal beszélgessenek, mondván, hogy az énekes oldalát nem ő, hanem a marketing csapata irányítja, így hamarabb tud válaszolni a direkt üzenetekre. A Sztárban Sztár kiesett versenyzője, Judy oldalán terrorista tartalmat posztoltak, ezért az énekesnő a rendőrséghez fordult. Hajdú Péter az eltulajdonított oldaláért komoly pénzösszeget követeltek a svindlerek.

De az sem az első alkalom, hogy Szinetár Dórát kiszemelték. Pár éve a NAV nevében próbálták átverni őt, valamint a pandémia alatt pénzt akartak kicsalni tőle és másokból. Szerencsére Dóra résen volt és nem dőlt be nekik, sőt, figyelmeztette a követőit is, ahogyan most is.