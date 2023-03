Újabb 400 telefonfülke eltűnt Budapestről - de mi lesz a többivel?

Szinte eggyé vált Budapest látképével a rengeteg használaton kívüli, igénytelen, bűzt árasztó telefonfülke.... A körúton sétálva szinte minden utcasarkon egy, a szebb időkben még rózsaszín árnyalatban burkolózó, fehér kalapú telefonfülke emlékezteti rá az embereket, hogy voltak idők, amikor még nem volt okostelefon. Felmerül a kérdés, hogy most már, hogy szinte mindenkinek van mobil a zsebében, van-e egyáltalán szükség a telefonfülkékre.

Rengeteg fülkéből már hiányzik maga a készülék is /Fotó: Metropol

Lapunk korábban utánajárt, és megtudta, hogy Magyarországon 2021. decemberében összesen 4850 telefonfülke volt, ennek kevesebb, mint negyede, 1069 pedig a fővárosban volt található. Ez már 2000 darabbal kevesebb, mint amennyi 2015-ben volt.

Most a Magyar Telekom arról tájékoztatta a Metropolt, hogy megint fogyott a távbeszélő-készülékek száma, a 2022 decemberi adatok szerint 4396 db-ot üzemeltetnek, ebből Budapesten 676 darab található. Ez azt jelenti, hogy jó 400-zal kevesebb fülke van, mint alig több mint egy éve, úgyhogy nem is lassan fogy a számuk...

„Sajnos a nyilvános telefonfülkék szennyezéséről, rongálásáról napi gyakorisággal kapjuk a bejelentéseket. A telefonfülkéket havonta ellenőrizzük, takarítjuk, illetve a lakossági bejelentésekre soron kívüli takarítást rendelünk meg, ilyen módon igyekszünk a telefonfülkéket rendben tartani, a szennyezéseket eltávolítani, a rongálásokat javítani annak érdekében, hogy a távbeszélőhelyeket ügyfeleink a jövőben is rendeltetésüknek megfelelően tudják használni" - számolt be lapunknak a Magyar Telekom. Hozzátették: „Sajnos a vandalizmus miatt – főleg a nagyvárosokban, kiemelten Budapest területén - sokszor nem elegendő a rendszeres takarítás és karbantartás. Frekventált területeken a vandálok napi gyakorisággal okoznak kárt."

Törvényi szabályozás miatt nem lehet eltüntetni a telefonfülkéket

De vajon miért is van még mindig ennyi telefonfülke az utcákon? A válasz egyszerű: a Magyar Telekomnak kötelező ezeket a telefonfülkéket működtetnie.

„Jelenleg a Magyar Telekom a fennálló egyetemes kötelezettség miatt nem szerelhet le tömegesen telefonfülkéket. A Magyar Telekom szolgáltatási területén jelenleg is folyik az üzemelő nyilvános távbeszélő állomások mennyiségének áttekintése, racionalizálása, melynek keretén belül várhatóan több – az egyetemes kötelezettségen túli – telefonkészülék és telefonfülke leszerelésére, illetve típuscseréjére kerül sor” – válaszolta kérdésünkre a telekommunikációs cég, akik hozzátették, hogy az új hírközlési szabályozás alapján felülvizsgálják a telefonállomásokat és a fülkéket, és ha kell, akkor döntenek az esetleges leszerelésükről.

Régi idők romos tanúi... Fotó: Metropol

A járókelők többsége inkább leszerelné már a telefonfülkéket

A Nagykörúton kérdeztük meg a járókelőket, hogy mi a véleményük a telefonfülkék állapotáról, arról hogy ők szokták-e használni őket, és hogy ha eltűnnének, akkor mi kerüljön a helyükre. Kreatív ötletek hangoztak el, de volt, aki inkább csak annak örülne, ha eltűnnének, anélkül, hogy bármi a helyükre kerülne. Többen is elmesélték, hogy jó pár évtizeddel ezelőtt, még a tantuszos időkben használtak utoljára nyilvános telefont...

„Nem építi a városképet, szerintem le kell szerelni. Ha majd olyat szerelnek fel, mint amilyenek például Angliában vannak, akkor majd használjuk, és örülünk majd neki. Nekem ez csúnya, rossz látni, tiltakozik ellene testem-lelkem" - mondta lapunknak Mária, majd hozzátette: "10 éve biztos nem használtam telefonfülkét. Amikor én utoljára telefonfülkéből hívtam valakit, akkor még tantusz volt. Amikor még nem volt mobilom, akkor szerettem volna használni, de sajnos nem tudtam: nem működtek. Elmentem a lakhelyemhez közel fekvő harmadik telefonfülkéhez, és egyiket sem tudtam használni. Úgyhogy én telefonfülkét csak a filmekben szeretek látni."

"Ültessenek a helyére virágot, vagy fát esetleg, az hasznos lenne. Csak élő valami legyen itt."

Mária növényeket ültetne a fülkék helyére /Fotó: Metropol

„Már körülbelül 10 éve nem használtam telefonfülkét. Ha nem lennének így összefirkálva, vagy nem hiányoznának az ablakai, akkor elfogadhatóbbak lennének. Talán ha a dízánjuk más lenne, akkor nézhetőek lennének" - számolt be gondolatairól Ibolya a Metropolnak - „Nem ártana több virágot helyezni a helyére, úgyis arra hajtunk, hogy minél több növény legyen a belvárosban. De szerintem lehetnének szobrok is, van jó pár művészünk akinek a szobra simán elférne itt a belvárosban" - mondta Ibolya.

Ibolya ki lenne békülve vele, ha növények vagy szobrok kerülnének a telefonfülkék helyére /Fotó: Metropol

Egy olyan férfivel is összefutottunk a körúton, aki éppen egy napja használt egy működő telefonfülkét.

„Tegnap használtam utoljára telefonfülkét. Otthon felejtettem a mobilomat, és egy fontos kérdésem volt a testvéremhez, így kénytelen voltam telefonfülkéből felhívni. A Thököly- Dózsa György út sarkán találtam pont egy működő telefont, mert általában kitépik őket, de nekem szerencsém volt. De ezt leszámítva tulajdonképpen nincsen már rájuk szükség, főleg így, ahogy kinéznek: szinte mindegyik meg van rongálva, be van törve. Én még emlékszem, amikor tantusszal kellett telefonálni, jó is volt, otthon még van is emlékbe egy tantuszunk" - mondta el lapunknak Bálint.

Nem kell semmi a helyére, inkább legyen hely a járdán"

- mondta Bálint.

Bálint azon kevesek egyike, aki használt az utóbbi napokban telefonfülkét, és sokakkal ellentétben arra, amire való: telefonhívásra... Fotó: Metropol

94 éves a legrégebbi telefonfülke

Az első telefonfülkét 1928. december 13-án helyezték üzembe a budapesti Váci út elején, a Nyugati pályaudvarral szemben. Ezután sorra telepítették a telefonfülkéket. Az első fülkét az IBUSZ és a Magyar Vasúti Forgalmi Rt. közös cége, a Magyar Telefonautomata Rt., a Matart működtette. A temetőkben felállított fülkék színét előírták, annak sötét színűnek kellett lennie.

Huszadára csökkent a telefonfülkék kihasználtsága

Míg a 90-es évek végén, a kétezres évek elején havonta fejenként átlagosan több mint tíz órát telefonáltak az emberek egy nyilvános készülékről, addig ez a szám most már lecsökkent kevesebb mint havi fél órára. A Telekom beszámolója szerint azonban havonta egy segélyhívás még mindig indul a nyilvános telefonfülkékből az ingyenes segélyhívó számra.