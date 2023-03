Tovább emelték a tiszteletdíjukat Horváth Csabáék, miközben azt mondják, nincs pénz

A folyamatos forráshiányra panaszkodó baloldali kerületek közül sokan éppen csak magukra nézve nem tartják kötelező érvényűnek a spórolást. A fővárosi Fidesz legutóbbi bejegyzésében arról írnak, hogy a – pálmafás budai luxusvillájáról elhíresült – Horváth Csaba vezette Zugló nemrég 540 ezer forintról 650 ezerre emelte a bizottsági elnöki tiszteletdíjakat.

Van, amire nem sajnálják a pénzt Horváth Csabáék. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Miközben folyamatosan azt hallhatjuk a polgármestertől, hogy nincsen egy vasuk sem a kormány miatt, a legutóbb is több mint 500 millió forintos energiakompenzációt kaptak. Mire is megy el a pénz Zuglóban? Az óvodai és bölcsődei dolgozók bérpótlékára biztos nem

– írták a közösség oldalukon.

Horváth Csabáék pénzszórását jól mutatja, hogy március elsejével a képviselők alap tiszteletdíját is havi 180 ezer forintról 325 ezer forintra emelték. Az akkori előterjesztést a polgármester mellett a teljes DK, Momentum és MSZP–Összefogás Zuglóért-frakció tagjaival együtt terjesztette be Vida Attila önkormányzati képviselő. A javaslat a képviselők tiszteletdíjának emeléséről szólt, viszont az emelésből a polgármester és helyettesei is kimaradtak. Várnai László, a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselője a döntés után kemény kritikával illette a kerület baloldali vezetését a közösségi oldalán.

A képviselők fele havi kétszer szavaz, és magasról tesz a kerületre, a választók megkereséseire, nem is Zuglóban élnek

– fakadt ki a politikus.

Két kézzel szórják a pénzt Horváth Csabáék

Bár a baloldali városvezetés folyamatosan arról panaszkodik, hogy évről évre kevesebb forrást kap, ennek ellentmond az, hogy csak idén 2 milliárd forinttal több forrást kap Zugló az államtól, sőt a fejlesztések területén is jelentős támogatásokkal számolhat a kerület. Arról nem is beszélve, hogy idén 11-ről 16 milliárdra nő az iparűzési adóból származó bevétele a kerületnek, ráadásul tavalyról 6,2 milliárd forint meg is maradt. A kerület anyagi helyzetét ugyanakkor beárnyékolhatja a baloldali városvezetés pazarló politikája, valamint az is, hogy a bőséges források ellenére még így is több ingatlant is pénzzé tenne a kerület.

Mintegy 2,8 milliárd forint értékben kívánnak értékesíteni ingatlant is. Többek között tervben van az Egressy 102–104–106. és a Thököly 35. eladása is

– jegyezte meg bejegyzésében Várnai László.

Több ingatlantól is megszabadulna a kerület. Fotó: Keller Mátyás

Ugyancsak nagy vihart kavart az is, hogy a képviselő-testület baloldali többsége levette a napirendről a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítási javaslatát, pedig az számos, a zuglóiak számára kedvező lehetőséget biztosított volna.

A javaslat lényegében tartalmazta volna az ún. minimumjövedelem-juttatás szigorítását. A kormánypárti frakció szerint okafogyottá vált a kezdeményezés, mivel a kormányzat munkahelyteremtő politikájának köszönhetően kétszer annyi munkalehetőség van, mint amennyi munkakereső. Emiatt pedig egyre kevesebben vették már igénybe az utóbbi időben ezt a támogatást, amelyről utólag kiderült, egyáltalán nem ösztönözte a munkavállalást és nem segített az érintett családok eladósodottságának mértékén sem.